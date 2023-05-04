Нос по ветру. Как пережить аллергию в городе?

Для озеленения Москвы в большинстве своем подбираются гипоаллергенные породы деревьев и кустарников. Например, отдельные виды тополей в случае гибели или повреждения растений заменяют на деревья, которые не пушат (берлинский, белый или китайский тополь) или клен, каштан или липу. По данным КГХ, за год в столице таким образом "обновляют" около 2-3 тысяч тополей.

Коммунальные службы города проводят сезонную омолаживающую и санитарную обрезку. За счет этих работ на улицах становится меньше пуха, который сам по себе не является аллергеном, но переносит пыльцу ветроопыляемых растений.