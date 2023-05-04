https://ria.ru/20230504/allergiya-1869124802.html
Нос по ветру. Как пережить аллергию в городе?
Нос по ветру. Как пережить аллергию в городе? - РИА Новости, 04.05.2023
Нос по ветру. Как пережить аллергию в городе?
С разгаром весны аллергикам приходится несладко – залитые солнечным светом московские улицы так и манят на прогулку, но пыльца от цветущих деревьев вызывает не... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:00
2023-05-04T09:00
2023-05-04T09:00
москва
аллергия
деревья
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С разгаром весны аллергикам приходится несладко – залитые солнечным светом московские улицы так и манят на прогулку, но пыльца от цветущих деревьев вызывает не самые комфортные ощущения. РИА Новости узнало у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ), какие аллергены встречаются в Москве, как город минимизирует их количество и какие районы столицы считаются относительно гипоаллергенными.По итогам 2022 года на благоустроенных улицах Москвы высадили более 1 тысячи крупномерных деревьев. Новые насаждения появились в переулках в районах Тверской, Арбат и Хамовники, а также на улицах Конюшковская, Старая и Новая Басманные, Спартаковская, Бакунинская, Дубининская и других. Еще около 1 тысячи деревьев специалисты коммунальных служб и москвичи высадили в рамках общегородского субботника, состоявшегося 15 апреля. Больше всего насаждений появилось в Северно-Восточном, Южном и Западном округах.
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москва, аллергия, деревья
Москва, Аллергия, Деревья
С разгаром весны аллергикам приходится несладко – залитые солнечным светом московские улицы так и манят на прогулку, но пыльца от цветущих деревьев вызывает не самые комфортные ощущения. РИА Новости узнало у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ), какие аллергены встречаются в Москве, как город минимизирует их количество и какие районы столицы считаются относительно гипоаллергенными.
1. Почему аллергия проявляется во время цветения деревьев?
Обострение аллергии провоцируют далеко не все виды деревьев и кустарников. Такую реакцию вызывают лишь ветроопыляемые растения, чья пыльца долгое время остается в воздухе и переносится на большие расстояния. Попадая в дыхательные пути аллергика, пыльца вызывает воспаление слизистой оболочки, провоцирует чихание, насморк. Может повыситься температура.
2. Какие деревья, провоцирующие аллергию, растут в Москве?
Весной в столице цветут несколько видов ветроопыляемых деревьев:
- ольха;
- береза;
- лещина;
- дуб;
- ива;
- тополь;
- ясень;
- вяз;
- клен.
При этом, отмечают в КГХ, доля растений-аллергенов среди зеленых насаждений Москвы не так велика. Например, березы составляют всего около 10% от общего объема "зеленого фонда" мегаполиса, а разные виды клена – меньше трети. А дубы, ивы и хвойные деревья обладают минимальным уровнем аллергенности.
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3. Какая работа ведется в столице по уменьшению аллергенных растений?
Для озеленения Москвы в большинстве своем подбираются гипоаллергенные породы деревьев и кустарников. Например, отдельные виды тополей в случае гибели или повреждения растений заменяют на деревья, которые не пушат (берлинский, белый или китайский тополь) или клен, каштан или липу. По данным КГХ, за год в столице таким образом "обновляют" около 2-3 тысяч тополей.
Коммунальные службы города проводят сезонную омолаживающую и санитарную обрезку. За счет этих работ на улицах становится меньше пуха, который сам по себе не является аллергеном, но переносит пыльцу ветроопыляемых растений.
По итогам 2022 года на благоустроенных улицах Москвы высадили более 1 тысячи крупномерных деревьев. Новые насаждения появились в переулках в районах Тверской, Арбат и Хамовники, а также на улицах Конюшковская, Старая и Новая Басманные, Спартаковская, Бакунинская, Дубининская и других. Еще около 1 тысячи деревьев специалисты коммунальных служб и москвичи высадили в рамках общегородского субботника, состоявшегося 15 апреля. Больше всего насаждений появилось в Северно-Восточном, Южном и Западном округах.
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4. Почему город полностью не откажется от деревьев-аллергенов?
Основные "виновники" сезонной аллергии (береза, ива, тополь, ясень, вяз и клен) составляют значительную часть зеленых насаждений Москвы и в том числе произрастают на особо охраняемых природных территориях, где вырубка запрещена законом. Отдельные растения высаживаются взамен утраченных или по просьбам жителей.
Даже если в городе не останется ни одной березы, избежать аллергенов полностью не получится - мелкую пыльцу ветроопыляемых растений разносит на 200-300 километров. Со своей стороны, специалисты КГХ делают все возможное, чтобы облегчить жизнь аллергиков: отдают предпочтение гипоаллергенным видам при высадке новых растений, следят за их своевременной обрезкой и составляют графики цветения аллергенов с примерными сроками и пиками пыления.
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5. Где в Москве больше всего растений-аллергенов?
В период цветения аллергикам следует избегать посещения природных территорий в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк – на этих участках большая концентрация кленов и берез. То же самое касается музеев-заповедников "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно".
Центральный район Москвы – самый безопасный для аллергиков. Здесь нет естественных природных зон, а в скверах и парках преимущественно высаживают гипоаллергенные растения. В Северном, Западном и Юго-Западном районах Москвы преобладают дубы, хвойные и ивы, для которых характерна умеренная аллергенность.
6. Как пережить сезон аллергии в городе?
Лучше всего обратиться к квалифицированному врачу за консультацией и подобрать действенную терапию и лекарственные препараты, особенно если аллергическая реакция принимает острые формы. Самолечением заниматься не стоит, чтобы избежать рисков для здоровья.
На бытовом уровне аллергикам советуют избегать мест с высокой концентрацией цветущих растений, не гулять в сухую жаркую погоду и не использовать лекарства и косметические средства на травах. Рекомендуется регулярно проветривать квартиру и проводить влажную уборку жилых помещений, принимать душ после прогулок и менять уличную одежду по приходу домой, убирать волосы под головной убор, чтобы на них не оседала пыльца.
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