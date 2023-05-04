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Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов
Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов - РИА Новости, 04.05.2023
Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов
Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:27
2023-05-04T16:27
2023-05-04T16:52
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. "В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Трансляцию вела Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Бельгийский премьер считает, что его страна должна пойти в этом вопросе "еще дальше". По словам де Кроо, с начала украинского конфликта бельгийские службы заморозили более 180 млрд евро активов российского Центробанка. "Мы сейчас изучаем, как мы можем использовать эти средства для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны", - добавил глава правительства Бельгии.
https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, украина, александер де кро, россия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Украина, Александер де Кро, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов
Премьер де Кроо: Бельгия потратит 200 миллионов евро доходов с активов России на Украину
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
"В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте
и Владимиром Зеленским
в Гааге
. Трансляцию вела Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
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Бельгийский премьер считает, что его страна должна пойти в этом вопросе "еще дальше".
«
"Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину, которую они разрушают. Это имеет смысл как с экономической, так и моральной точек зрения", - отметил он.
По словам де Кроо, с начала украинского конфликта бельгийские службы заморозили более 180 млрд евро активов российского Центробанка.
"Мы сейчас изучаем, как мы можем использовать эти средства для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны", - добавил глава правительства Бельгии.
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