https://ria.ru/20230504/aktivy-1869705872.html

Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов

Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов - РИА Новости, 04.05.2023

Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов

Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:27

2023-05-04T16:27

2023-05-04T16:52

в мире

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санкции

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. "В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Трансляцию вела Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Бельгийский премьер считает, что его страна должна пойти в этом вопросе "еще дальше". По словам де Кроо, с начала украинского конфликта бельгийские службы заморозили более 180 млрд евро активов российского Центробанка. "Мы сейчас изучаем, как мы можем использовать эти средства для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны", - добавил глава правительства Бельгии.

https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бельгия, украина, александер де кро, россия, санкции, санкции в отношении россии