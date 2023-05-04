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Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:54 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/aksenov-1869797907.html
Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации
Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.05.2023
Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным гуманитарную и военно-техническую помощь. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:54
2023-05-04T23:54
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным гуманитарную и военно-техническую помощь. Кроме того, глава республики вручил награды отличившимся бойцам и поздравил их с приближающимся праздником. "Часть наград передали командирам других подразделений. У ребят все нормально, боевой дух на высоте. Россияне могут положиться на бойцов, которые выполняют задачи на линии фронта. Они – наша гордость", - подчеркнул Аксенов. Глава Крыма в военной амуниции и с оружием в руках сопроводил публикацию фото и видео с поездки. На одном из них Аксенов сообщил о высокой активности артиллерии и заверил, что личный состав всех подразделений российской армии выполняет поставленные задачи, и россияне могут ими гордиться.
https://ria.ru/20230503/krym-1869313227.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации

Глава Крыма Аксенов посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным гумпомощь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным гуманитарную и военно-техническую помощь.
«
"В преддверии Дня Победы посетил зону ответственности наших подразделений, в том числе на передовой. Приехали не с пустыми руками: передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, в частности системы РЭБ, тепловизоры и другое оборудование", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Кроме того, глава республики вручил награды отличившимся бойцам и поздравил их с приближающимся праздником.
"Часть наград передали командирам других подразделений. У ребят все нормально, боевой дух на высоте. Россияне могут положиться на бойцов, которые выполняют задачи на линии фронта. Они – наша гордость", - подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма в военной амуниции и с оружием в руках сопроводил публикацию фото и видео с поездки. На одном из них Аксенов сообщил о высокой активности артиллерии и заверил, что личный состав всех подразделений российской армии выполняет поставленные задачи, и россияне могут ими гордиться.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)Республика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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