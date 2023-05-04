https://ria.ru/20230504/aksenov-1869797907.html

Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации

Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.05.2023

Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным гуманитарную и военно-техническую помощь. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:54

2023-05-04T23:54

2023-05-04T23:54

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным гуманитарную и военно-техническую помощь. Кроме того, глава республики вручил награды отличившимся бойцам и поздравил их с приближающимся праздником. "Часть наград передали командирам других подразделений. У ребят все нормально, боевой дух на высоте. Россияне могут положиться на бойцов, которые выполняют задачи на линии фронта. Они – наша гордость", - подчеркнул Аксенов. Глава Крыма в военной амуниции и с оружием в руках сопроводил публикацию фото и видео с поездки. На одном из них Аксенов сообщил о высокой активности артиллерии и заверил, что личный состав всех подразделений российской армии выполняет поставленные задачи, и россияне могут ими гордиться.

https://ria.ru/20230503/krym-1869313227.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр