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В Запорожской области опровергли информацию о взрывчатке на АЭС - РИА Новости, 04.05.2023
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11:07 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/aes-1869598512.html
В Запорожской области опровергли информацию о взрывчатке на АЭС
В Запорожской области опровергли информацию о взрывчатке на АЭС - РИА Новости, 04.05.2023
В Запорожской области опровергли информацию о взрывчатке на АЭС
Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью информацию о якобы завозе на территорию Запорожской АЭС взрывчатки и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:07
2023-05-04T11:07
запорожская область
днепр (город)
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
энергоатом
магатэ
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью информацию о якобы завозе на территорию Запорожской АЭС взрывчатки и военной техники. Украинская компания "Энергоатом" ранее распространила на своих официальных ресурсах заявление, что на Запорожскую АЭС якобы завезли партию военной техники, оружия и взрывчатки и разместили в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока. "Режим Зеленского активизирует внимание к атомной станции, так как велика вероятность, что с их стороны могут быть провокации и обстрелы, а подобными лживыми вбросами они заранее оправдывают нанесение ударов по ядерному объекту", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на Запорожской АЭС находится миссия МАГАТЭ, которая ничего из того, о чем заявляет украинская сторона, не фиксировала и не заявляла. "Это однозначно ложь", - подчеркнул Рогов. По его словам, охрану Запорожской АЭС обеспечивают сотрудники Росгвардии, перед которыми как раз и стоит задача защитить объект от нападения со стороны украинских войск. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html
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запорожская область
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запорожская область, днепр (город), энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, энергоатом, магатэ, безопасность
Запорожская область, Днепр (город), Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Энергоатом, МАГАТЭ, Безопасность
В Запорожской области опровергли информацию о взрывчатке на АЭС

Рогов опроверг информацию о якобы завозе на территорию ЗАЭС взрывчатки и военной техники

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция в Энергодаре
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская атомная электростанция в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью информацию о якобы завозе на территорию Запорожской АЭС взрывчатки и военной техники.
Украинская компания "Энергоатом" ранее распространила на своих официальных ресурсах заявление, что на Запорожскую АЭС якобы завезли партию военной техники, оружия и взрывчатки и разместили в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока.
"Режим Зеленского активизирует внимание к атомной станции, так как велика вероятность, что с их стороны могут быть провокации и обстрелы, а подобными лживыми вбросами они заранее оправдывают нанесение ударов по ядерному объекту", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, на Запорожской АЭС находится миссия МАГАТЭ, которая ничего из того, о чем заявляет украинская сторона, не фиксировала и не заявляла.
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"Это однозначно ложь", - подчеркнул Рогов.
По его словам, охрану Запорожской АЭС обеспечивают сотрудники Росгвардии, перед которыми как раз и стоит задача защитить объект от нападения со стороны украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Запорожская областьДнепр (город)ЭнергодарВладимир РоговЗапорожская АЭСЭнергоатомМАГАТЭБезопасность
 
 
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