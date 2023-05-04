https://ria.ru/20230504/aes-1869598512.html

В Запорожской области опровергли информацию о взрывчатке на АЭС

В Запорожской области опровергли информацию о взрывчатке на АЭС - РИА Новости, 04.05.2023

В Запорожской области опровергли информацию о взрывчатке на АЭС

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью информацию о якобы завозе на территорию Запорожской АЭС взрывчатки и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:07

2023-05-04T11:07

2023-05-04T11:07

запорожская область

днепр (город)

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

энергоатом

магатэ

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью информацию о якобы завозе на территорию Запорожской АЭС взрывчатки и военной техники. Украинская компания "Энергоатом" ранее распространила на своих официальных ресурсах заявление, что на Запорожскую АЭС якобы завезли партию военной техники, оружия и взрывчатки и разместили в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока. "Режим Зеленского активизирует внимание к атомной станции, так как велика вероятность, что с их стороны могут быть провокации и обстрелы, а подобными лживыми вбросами они заранее оправдывают нанесение ударов по ядерному объекту", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на Запорожской АЭС находится миссия МАГАТЭ, которая ничего из того, о чем заявляет украинская сторона, не фиксировала и не заявляла. "Это однозначно ложь", - подчеркнул Рогов. По его словам, охрану Запорожской АЭС обеспечивают сотрудники Росгвардии, перед которыми как раз и стоит задача защитить объект от нападения со стороны украинских войск. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html

https://ria.ru/20230422/zaes-1867075847.html

запорожская область

днепр (город)

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, днепр (город), энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, энергоатом, магатэ, безопасность