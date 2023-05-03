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В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору - РИА Новости, 03.05.2023
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12:56 03.05.2023 (обновлено: 13:06 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/zerno-1869386667.html
В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору
В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору - РИА Новости, 03.05.2023
В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору
Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов, заявил телеканалу CNN Turk официальный... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:56
2023-05-03T13:06
экономика
турция
ибрагим калын
россия
зерновая сделка
в мире
оон
украина
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АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов, заявил телеканалу CNN Turk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая."Встреча Турция - Россия - Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы в мировых поставках продовольствия", - приводит телеканал слова Калына.
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экономика, турция, ибрагим калын, россия, зерновая сделка, в мире, оон, украина
Экономика, Турция, Ибрагим Калын, Россия, Зерновая сделка, В мире, ООН, Украина
В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору

Представитель Эрдогана Калын заявил о риске прекращения поставок по зерновому коридору

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов, заявил телеканалу CNN Turk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая.
"Встреча Турция - Россия - Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы в мировых поставках продовольствия", - приводит телеканал слова Калына.
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ЭкономикаТурцияИбрагим КалынРоссияЗерновая сделкаВ миреООНУкраина
 
 
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