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В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору
В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору - РИА Новости, 03.05.2023
В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору
Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов, заявил телеканалу CNN Turk официальный... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:56
2023-05-03T12:56
2023-05-03T13:06
экономика
турция
ибрагим калын
россия
зерновая сделка
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украина
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АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов, заявил телеканалу CNN Turk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая."Встреча Турция - Россия - Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы в мировых поставках продовольствия", - приводит телеканал слова Калына.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, ибрагим калын, россия, зерновая сделка, в мире, оон, украина
Экономика, Турция, Ибрагим Калын, Россия, Зерновая сделка, В мире, ООН, Украина
В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору
Представитель Эрдогана Калын заявил о риске прекращения поставок по зерновому коридору