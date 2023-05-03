https://ria.ru/20230503/zerno-1869386667.html

В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору

В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору - РИА Новости, 03.05.2023

В Турции назвали условие для продолжения поставок по зерновому коридору

Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов, заявил телеканалу CNN Turk официальный... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:56

2023-05-03T12:56

2023-05-03T13:06

экономика

турция

ибрагим калын

россия

зерновая сделка

в мире

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806326609_0:560:2176:1784_1920x0_80_0_0_764cd550b1051f3cf557eb1d1c2c96f9.jpg

АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов, заявил телеканалу CNN Turk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая."Встреча Турция - Россия - Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы в мировых поставках продовольствия", - приводит телеканал слова Калына.

турция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, турция, ибрагим калын, россия, зерновая сделка, в мире, оон, украина