https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869527128.html
Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении
Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении
Владимир Зеленский покинул Финляндию, где участвовал в саммите Украины и стран Северной Европы, в неизвестном направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:47
2023-05-03T22:47
2023-05-03T22:47
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Финляндию, где участвовал в саммите Украины и стран Северной Европы, в неизвестном направлении, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщали финские СМИ, кортеж Зеленского покинул Президентский дворец около 20.30 мск, затем были опубликованы многочисленные видео из разных частей столичного региона с высокоохраняемым кортежем двигающимся по направлению к аэропорту. Как передает корреспондент агентства, ориентировочно в 20.50 мск кортеж прибыл к терминалу для частных самолетов столичного аэропорта. Одновременно с этим, как во время визита бывшего президента США Дональда Трампа, над аэропортом зависли сразу несколько вертолетов, обеспечивающих безопасный вылет высокопоставленных гостей. Как следует из информации сервиса Flightradar24, в аэропорту появился самолет без опознавательных сигналов, следующий в неизвестном направлении, который позднее исчез из данных сервиса. Как ранее сообщала газета Helsingin sanomat, в аэропорту Вантаа находится самолет администрации США Boeing C-40B на котором, вероятно с выключенными транспондерами и прибыл Зеленский. Ориентировочно в 21.00 самолет покинул Финляндию, вылетев в неизвестном направлении. Как сообщает корреспондент агентства, сразу после этого полиция покинула зону терминала частных рейсов. "Исключительные ограничения для автомобильного движения в центре закончились. Полиция Хельсинки благодарит вас за терпение и понимание", - сообщили столичные органы правопорядка в Twitter.
https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html
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в мире, финляндия, владимир зеленский, хельсинки, украина
В мире, Финляндия, Владимир Зеленский, Хельсинки, Украина
Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении
Президент Украины Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Финляндию, где участвовал в саммите Украины и стран Северной Европы, в неизвестном направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщали финские СМИ, кортеж Зеленского покинул Президентский дворец около 20.30 мск, затем были опубликованы многочисленные видео из разных частей столичного региона с высокоохраняемым кортежем двигающимся по направлению к аэропорту.
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Как передает корреспондент агентства, ориентировочно в 20.50 мск кортеж прибыл к терминалу для частных самолетов столичного аэропорта. Одновременно с этим, как во время визита бывшего президента США Дональда Трампа, над аэропортом зависли сразу несколько вертолетов, обеспечивающих безопасный вылет высокопоставленных гостей.
Как следует из информации сервиса Flightradar24, в аэропорту появился самолет без опознавательных сигналов, следующий в неизвестном направлении, который позднее исчез из данных сервиса. Как ранее сообщала газета Helsingin sanomat, в аэропорту Вантаа находится самолет администрации США Boeing C-40B на котором, вероятно с выключенными транспондерами и прибыл Зеленский.
Ориентировочно в 21.00 самолет покинул Финляндию, вылетев в неизвестном направлении.
Как сообщает корреспондент агентства, сразу после этого полиция покинула зону терминала частных рейсов.
"Исключительные ограничения для автомобильного движения в центре закончились. Полиция Хельсинки благодарит вас за терпение и понимание", - сообщили столичные органы правопорядка в Twitter.
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