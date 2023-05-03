https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869449280.html

В Киеве разочарованы раскрытием деталей приезда Зеленского в Берлин

В Киеве разочарованы раскрытием деталей приезда Зеленского в Берлин - РИА Новости, 03.05.2023

В Киеве разочарованы раскрытием деталей приезда Зеленского в Берлин

В Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить, сообщает немецкий новостной портал T-online со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:33

2023-05-03T16:33

2023-05-03T16:52

киев

берлин (город)

в мире

владимир зеленский

олаф шольц

украина

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. В Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить, сообщает немецкий новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине.По данным T-online, в Киеве "очень разочарованы" тем, что, "очевидно, из немецких источников преднамеренно была опубликована очень конфиденциальная информация", касающаяся безопасности предстоящего визита Зеленского в Берлин."Этот поступок безответственный, он может поставить под вопрос возможный визит украинского президента", - передает портал слова источника.Ранее в среду ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию сообщил, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для получения премии Карла Великого. Также в немецких СМИ сообщили такие подробности обеспечения безопасности на грядущей встрече, как, например, использование собак для поиска взрывчатки и охрану номера Зеленского в отеле "Ритц-Карлтон" с помощью снайперов.

https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869430568.html

https://ria.ru/20230503/kiev-1869427827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, берлин (город), в мире, владимир зеленский, олаф шольц, украина