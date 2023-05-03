https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869449280.html
В Киеве разочарованы раскрытием деталей приезда Зеленского в Берлин
В Киеве разочарованы раскрытием деталей приезда Зеленского в Берлин - РИА Новости, 03.05.2023
В Киеве разочарованы раскрытием деталей приезда Зеленского в Берлин
В Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить, сообщает немецкий новостной портал T-online со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:33
2023-05-03T16:33
2023-05-03T16:52
киев
берлин (город)
в мире
владимир зеленский
олаф шольц
украина
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. В Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить, сообщает немецкий новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине.По данным T-online, в Киеве "очень разочарованы" тем, что, "очевидно, из немецких источников преднамеренно была опубликована очень конфиденциальная информация", касающаяся безопасности предстоящего визита Зеленского в Берлин."Этот поступок безответственный, он может поставить под вопрос возможный визит украинского президента", - передает портал слова источника.Ранее в среду ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию сообщил, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для получения премии Карла Великого. Также в немецких СМИ сообщили такие подробности обеспечения безопасности на грядущей встрече, как, например, использование собак для поиска взрывчатки и охрану номера Зеленского в отеле "Ритц-Карлтон" с помощью снайперов.
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869430568.html
https://ria.ru/20230503/kiev-1869427827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, берлин (город), в мире, владимир зеленский, олаф шольц, украина
Киев, Берлин (город), В мире, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Украина
В Киеве разочарованы раскрытием деталей приезда Зеленского в Берлин
T-online: визит Зеленского в Берлин могут отменить из-за раскрытия деталей в медиа