https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html

Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом

Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом - РИА Новости, 03.05.2023

Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом

С сегодняшнего дня следует объявить Владимира Зеленского террористом, нужен удар, убеждающий противника, что у России есть возможность смертельно наказать за... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:32

2023-05-03T16:32

2023-05-03T16:32

россия

владимир зеленский

олег морозов

единая россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. С сегодняшнего дня следует объявить Владимира Зеленского террористом, нужен удар, убеждающий противника, что у России есть возможность смертельно наказать за подобные действия, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия. Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом", — сказал Морозов. Он отметил, что такая атака требует не просто адекватного и эффективного ответа, "здесь симметрия неуместна". По его словам, этот теракт означает новый этап в спецоперации. "Очевидно, что этот теракт обозначает новый этап в СВО. Атака на главный российский центр принятия стратегических решений требует, на мой взгляд, не просто адекватного и эффективного ответа", — подчеркнул он. Парламентарий резюмировал, что "безнаказанность породит соблазн повторить подобный теракт".

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Варвара Скокшина

россия, владимир зеленский, олег морозов, единая россия, владимир путин, госдума рф, киев, в мире