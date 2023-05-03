https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html
Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом
Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом - РИА Новости, 03.05.2023
Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом
С сегодняшнего дня следует объявить Владимира Зеленского террористом, нужен удар, убеждающий противника, что у России есть возможность смертельно наказать за... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:32
2023-05-03T16:32
2023-05-03T16:32
россия
владимир зеленский
олег морозов
единая россия
владимир путин
госдума рф
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. С сегодняшнего дня следует объявить Владимира Зеленского террористом, нужен удар, убеждающий противника, что у России есть возможность смертельно наказать за подобные действия, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия. Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом", — сказал Морозов. Он отметил, что такая атака требует не просто адекватного и эффективного ответа, "здесь симметрия неуместна". По его словам, этот теракт означает новый этап в спецоперации. "Очевидно, что этот теракт обозначает новый этап в СВО. Атака на главный российский центр принятия стратегических решений требует, на мой взгляд, не просто адекватного и эффективного ответа", — подчеркнул он. Парламентарий резюмировал, что "безнаказанность породит соблазн повторить подобный теракт".
https://ria.ru/20230503/vsu-1869429269.html
https://ria.ru/20230503/signal-1869444309.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_c106fc883734d70c8976774c5871db6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, олег морозов, единая россия, владимир путин, госдума рф, киев, в мире
Россия, Владимир Зеленский, Олег Морозов, Единая Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Киев, В мире
Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом
Депутат ГД Морозов призвал объявить Зеленского террористом после атаки БПЛА на Кремль
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. С сегодняшнего дня следует объявить Владимира Зеленского террористом, нужен удар, убеждающий противника, что у России есть возможность смертельно наказать за подобные действия, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
.
Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление
"Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве
, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия. Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом", — сказал Морозов.
Он отметил, что такая атака требует не просто адекватного и эффективного ответа, "здесь симметрия неуместна". По его словам, этот теракт означает новый этап в спецоперации.
"Очевидно, что этот теракт обозначает новый этап в СВО. Атака на главный российский центр принятия стратегических решений требует, на мой взгляд, не просто адекватного и эффективного ответа", — подчеркнул он.
Парламентарий резюмировал, что "безнаказанность породит соблазн повторить подобный теракт".
В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина