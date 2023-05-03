https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869392985.html

Зеленский приедет в Берлин 13 мая

Зеленский приедет в Берлин 13 мая - РИА Новости, 03.05.2023

Зеленский приедет в Берлин 13 мая

Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для вручения премии Карла Великого,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:11

2023-05-03T13:11

2023-05-03T13:27

берлин (город)

в мире

германия

украина

владимир зеленский

олаф шольц

европа

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для вручения премии Карла Великого, как сообщает издание Tagesspiegel."Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин", - пишет издание со ссылкой на полицию.Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта BER, после чего заселится в отель "Ритц-Карлтон".Четырнадцатого мая его встретит Шольц с воинскими почестями, после чего Зеленский вылетит на вертолете в Аахен для вручения названной премии, которая присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы.

https://ria.ru/20230503/vstrechi-1869394492.html

https://ria.ru/20230503/nato-1869358019.html

берлин (город)

германия

украина

европа

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

берлин (город), в мире, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, европа