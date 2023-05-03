Рейтинг@Mail.ru
Зеленский приедет в Берлин 13 мая - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 03.05.2023 (обновлено: 13:27 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869392985.html
Зеленский приедет в Берлин 13 мая
Зеленский приедет в Берлин 13 мая - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский приедет в Берлин 13 мая
Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для вручения премии Карла Великого,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:11
2023-05-03T13:27
берлин (город)
в мире
германия
украина
владимир зеленский
олаф шольц
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_171269860d6129335f071a09f6f7e236.jpg
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для вручения премии Карла Великого, как сообщает издание Tagesspiegel."Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин", - пишет издание со ссылкой на полицию.Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта BER, после чего заселится в отель "Ритц-Карлтон".Четырнадцатого мая его встретит Шольц с воинскими почестями, после чего Зеленский вылетит на вертолете в Аахен для вручения названной премии, которая присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы.
https://ria.ru/20230503/vstrechi-1869394492.html
https://ria.ru/20230503/nato-1869358019.html
берлин (город)
германия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2121:1591_1920x0_80_0_0_b07b4ee9a73897dd145adbcafc82f0ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
берлин (город), в мире, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, европа
Берлин (город), В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Европа
Зеленский приедет в Берлин 13 мая

Президент Украины Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Шольца

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для вручения премии Карла Великого, как сообщает издание Tagesspiegel.
"Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин", - пишет издание со ссылкой на полицию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Зеленский встретится с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции
Вчера, 13:13
Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта BER, после чего заселится в отель "Ритц-Карлтон".
Четырнадцатого мая его встретит Шольц с воинскими почестями, после чего Зеленский вылетит на вертолете в Аахен для вручения названной премии, которая присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО
Вчера, 11:40
 
Берлин (город)В миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийОлаф ШольцЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала