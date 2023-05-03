https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869392985.html
Зеленский приедет в Берлин 13 мая
Зеленский приедет в Берлин 13 мая - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский приедет в Берлин 13 мая
Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для вручения премии Карла Великого,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:11
2023-05-03T13:11
2023-05-03T13:27
берлин (город)
в мире
германия
украина
владимир зеленский
олаф шольц
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_171269860d6129335f071a09f6f7e236.jpg
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для вручения премии Карла Великого, как сообщает издание Tagesspiegel."Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин", - пишет издание со ссылкой на полицию.Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта BER, после чего заселится в отель "Ритц-Карлтон".Четырнадцатого мая его встретит Шольц с воинскими почестями, после чего Зеленский вылетит на вертолете в Аахен для вручения названной премии, которая присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы.
https://ria.ru/20230503/vstrechi-1869394492.html
https://ria.ru/20230503/nato-1869358019.html
берлин (город)
германия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2121:1591_1920x0_80_0_0_b07b4ee9a73897dd145adbcafc82f0ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), в мире, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, европа
Берлин (город), В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Европа
Зеленский приедет в Берлин 13 мая
Президент Украины Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Шольца