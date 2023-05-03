https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869362545.html
Зеленский прибыл в Финляндию
Зеленский прибыл в Финляндию - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский прибыл в Финляндию
Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где в среду пройдет саммит стран Северной Европы и Украины, сообщает канцелярия финского... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:53
2023-05-03T11:53
2023-05-03T12:44
в мире
финляндия
украина
владимир зеленский
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где в среду пройдет саммит стран Северной Европы и Украины, сообщает канцелярия финского президента.Ранее его участие во встрече не анонсировалось."В ходе официальных переговоров между президентом Ниинистё и президентом Зеленским будут обсуждаться вопросы борьбы Украины за оборону и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонние отношения между двумя странами и глобальная геополитическая ситуация", - говорится в сообщении.Во второй половине дня Ниинистё проведет саммит стран Северной Европы и Украины, в котором примут участие Зеленский, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.На саммите будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины странами Северной Европы, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициатива Украины по установлению справедливого мира, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, украина, владимир зеленский
В мире, Финляндия, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Финляндию
Глава Украины Зеленский прибыл в Финляндию на встречу с лидерами североевропейских стран