https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869362545.html

Зеленский прибыл в Финляндию

Зеленский прибыл в Финляндию - РИА Новости, 03.05.2023

Зеленский прибыл в Финляндию

Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где в среду пройдет саммит стран Северной Европы и Украины, сообщает канцелярия финского... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:53

2023-05-03T11:53

2023-05-03T12:44

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финляндия

украина

владимир зеленский

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где в среду пройдет саммит стран Северной Европы и Украины, сообщает канцелярия финского президента.Ранее его участие во встрече не анонсировалось."В ходе официальных переговоров между президентом Ниинистё и президентом Зеленским будут обсуждаться вопросы борьбы Украины за оборону и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонние отношения между двумя странами и глобальная геополитическая ситуация", - говорится в сообщении.Во второй половине дня Ниинистё проведет саммит стран Северной Европы и Украины, в котором примут участие Зеленский, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.На саммите будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины странами Северной Европы, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициатива Украины по установлению справедливого мира, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230421/pomosch-1866847942.html

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Влада Копылова

в мире, финляндия, украина, владимир зеленский