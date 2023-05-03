https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869323050.html
"Такова реальность". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"Такова реальность". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 03.05.2023
"Такова реальность". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбирать между мирными переговорами с Москвой для завершения конфликта и продолжением боевых действий, которое... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:30
2023-05-03T09:30
2023-05-03T12:20
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбирать между мирными переговорами с Москвой для завершения конфликта и продолжением боевых действий, которое приведет к еще большей потере территорий, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Президент Украины Владимир Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию", — отмечает эксперт.Как утверждает американский офицер, украинское контрнаступление не сможет принести Киеву каких-либо значительных успехов, поскольку ВСУ не обладают достаточной военной мощью, чтобы противостоять российским войскам, превосходящим украинцев по численности солдат, вооружения и техники.Многие страны Европы уже осознали, что Киев не сможет победить в конфликте, и предпочитают, чтобы Зеленский согласился на переговоры. В случае продолжения конфликта украинцы потеряют еще больше территорий, считает военный.
https://ria.ru/20230503/doverie-1869301135.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Такова реальность". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Подполковник Дэвис: Зеленскому придется выбрать между переговорами и продолжением боев