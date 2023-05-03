Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский раскритиковал Белый дом - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 03.05.2023 (обновлено: 02:05 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869301601.html
СМИ: Зеленский раскритиковал Белый дом
СМИ: Зеленский раскритиковал Белый дом - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: Зеленский раскритиковал Белый дом
Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:02
2023-05-03T02:05
москва
сша
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ, пишет газета Washington Post. Издание сообщает, что Зеленский заявил в интервью, что "узнал об утечках как и все остальные – из новостей". "Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. &lt;...&gt; У нас не было такой информации. Лично у меня не было. Это определенно плохая история", - приводит газета слова Зеленского. По его словам, это плохо для репутации Белого дома и США. Ранее в СМИ появились данные, которые названы утечкой документов Пентагона и американской разведки. Украина в них занимает особое место: в частности сообщалось, что там описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. В СМИ утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. По делу об утечке 13 апреля задержали военного ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру. По данным Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".
https://ria.ru/20230501/udar-1869018824.html
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868870503.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_c106fc883734d70c8976774c5871db6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, в мире
Москва, США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
СМИ: Зеленский раскритиковал Белый дом

WP: Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ, пишет газета Washington Post.
Издание сообщает, что Зеленский заявил в интервью, что "узнал об утечках как и все остальные – из новостей".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
"Сдали по полной программе". Зеленскому сообщили об ударе в спину от Запада
1 мая, 20:21
"Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. <...> У нас не было такой информации. Лично у меня не было. Это определенно плохая история", - приводит газета слова Зеленского.
По его словам, это плохо для репутации Белого дома и США.
Ранее в СМИ появились данные, которые названы утечкой документов Пентагона и американской разведки. Украина в них занимает особое место: в частности сообщалось, что там описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.
В СМИ утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
По делу об утечке 13 апреля задержали военного ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру. По данным Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети
30 апреля, 17:58
 
МоскваСШАРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала