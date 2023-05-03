https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869301601.html

СМИ: Зеленский раскритиковал Белый дом

СМИ: Зеленский раскритиковал Белый дом - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: Зеленский раскритиковал Белый дом

Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T02:02

2023-05-03T02:02

2023-05-03T02:05

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владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ, пишет газета Washington Post. Издание сообщает, что Зеленский заявил в интервью, что "узнал об утечках как и все остальные – из новостей". "Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. <...> У нас не было такой информации. Лично у меня не было. Это определенно плохая история", - приводит газета слова Зеленского. По его словам, это плохо для репутации Белого дома и США. Ранее в СМИ появились данные, которые названы утечкой документов Пентагона и американской разведки. Украина в них занимает особое место: в частности сообщалось, что там описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. В СМИ утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. По делу об утечке 13 апреля задержали военного ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру. По данным Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".

https://ria.ru/20230501/udar-1869018824.html

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868870503.html

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москва, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, в мире