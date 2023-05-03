Рейтинг@Mail.ru
Комиссия Совбеза посетила Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
10:03 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/zavod-1869329213.html
Комиссия Совбеза посетила Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье
Комиссия Совбеза посетила Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье - РИА Новости, 03.05.2023
Комиссия Совбеза посетила Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье
Планы поставок спецтехники и кадровые вопросы обсудили на Бронетанковом ремонтном заводе в Возжаевке в Приамурье, оборонное предприятие посетила комиссия Совета РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:03
2023-05-03T10:03
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/74/1531667411_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_22cde3f2ca414889b656e939db1c6746.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Планы поставок спецтехники и кадровые вопросы обсудили на Бронетанковом ремонтном заводе в Возжаевке в Приамурье, оборонное предприятие посетила комиссия Совета безопасности РФ, сообщает правительство Амурской области. Делегация во главе с руководителем секретариата зампреда Совбеза РФ Сергеем Чеботаревым осмотрела ремонтные цеха, поговорила с сотрудниками завода. Предприятие также посетили губернатор Амурской области Василий Орлов, гендиректор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, а также представители федеральных и региональных ведомств. После специалисты обсудили выполнение предприятием плана поставок специальной техники и кадровые вопросы. Как рассказал глава региона, сейчас на бронетанковом ремонтном заводе работает 285 человек, необходимы еще 75. Для работы на БТРЗ привлекают студентов амурских колледжей и сотрудников с других предприятий. "Студентов, которые работают на заводе, мы обеспечиваем жильем. На работу их привозит автобус, выделенный заводом. Также они при трудоустройстве получают единовременно 10 тысяч и такую же сумму ежемесячно в качестве стипендии. Новым сотрудникам мы готовы предоставить квартиры в Возжаевке или Белогорске. У нас в резерве порядка 20 квартир. В них есть все необходимое: мебель, бытовая техника. Минэкономразвития и другие профильные ведомства области находятся в постоянном контакте с руководством предприятия. Эта работа находится у меня на личном контроле", - сказал Орлов. Кроме того, при содействии областного правительства сотрудникам предприятия почти в два раза повысили зарплату. Если в декабре прошлого года она составляла 43,5 тысячи рублей в месяц, то сейчас её размер доходит до 82 тысяч рублей. В том числе это произошло благодаря разработке стандарта организации правил нормирования труда. "Бронетанковый ремонтный завод имеет хорошую историю. Он функционирует с 1940 года. В настоящее время единственная и основная задача предприятия – это капитальный ремонт БМП-2. Это очень эффективная техника. При грамотном использовании БМП-2 представляет серьезную угрозу для противника", - отметил Чеботарев. По указу президента Владимира Путина сформирована рабочая группа по контролю за производством вооружения и военной техники в стране. Её возглавляет заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его решению специалисты различных профильных ведомств выезжают с комиссиями в регионы для контроля производства вооружения. О состоянии предприятия, выполнении государственного заказа, а также принимаемых мерах по дальнейшему развитию БТРЗ доложат Дмитрию Медведеву.
https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/74/1531667411_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d39151e6b3e4f674cbe4996afde6271b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)

Комиссия Совбеза посетила Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Благовещенск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Планы поставок спецтехники и кадровые вопросы обсудили на Бронетанковом ремонтном заводе в Возжаевке в Приамурье, оборонное предприятие посетила комиссия Совета безопасности РФ, сообщает правительство Амурской области.
Делегация во главе с руководителем секретариата зампреда Совбеза РФ Сергеем Чеботаревым осмотрела ремонтные цеха, поговорила с сотрудниками завода. Предприятие также посетили губернатор Амурской области Василий Орлов, гендиректор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, а также представители федеральных и региональных ведомств. После специалисты обсудили выполнение предприятием плана поставок специальной техники и кадровые вопросы. Как рассказал глава региона, сейчас на бронетанковом ремонтном заводе работает 285 человек, необходимы еще 75. Для работы на БТРЗ привлекают студентов амурских колледжей и сотрудников с других предприятий.
"Студентов, которые работают на заводе, мы обеспечиваем жильем. На работу их привозит автобус, выделенный заводом. Также они при трудоустройстве получают единовременно 10 тысяч и такую же сумму ежемесячно в качестве стипендии. Новым сотрудникам мы готовы предоставить квартиры в Возжаевке или Белогорске. У нас в резерве порядка 20 квартир. В них есть все необходимое: мебель, бытовая техника. Минэкономразвития и другие профильные ведомства области находятся в постоянном контакте с руководством предприятия. Эта работа находится у меня на личном контроле", - сказал Орлов.
Кроме того, при содействии областного правительства сотрудникам предприятия почти в два раза повысили зарплату. Если в декабре прошлого года она составляла 43,5 тысячи рублей в месяц, то сейчас её размер доходит до 82 тысяч рублей. В том числе это произошло благодаря разработке стандарта организации правил нормирования труда.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево
29 апреля, 07:50
"Бронетанковый ремонтный завод имеет хорошую историю. Он функционирует с 1940 года. В настоящее время единственная и основная задача предприятия – это капитальный ремонт БМП-2. Это очень эффективная техника. При грамотном использовании БМП-2 представляет серьезную угрозу для противника", - отметил Чеботарев.
По указу президента Владимира Путина сформирована рабочая группа по контролю за производством вооружения и военной техники в стране. Её возглавляет заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его решению специалисты различных профильных ведомств выезжают с комиссиями в регионы для контроля производства вооружения. О состоянии предприятия, выполнении государственного заказа, а также принимаемых мерах по дальнейшему развитию БТРЗ доложат Дмитрию Медведеву.
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала