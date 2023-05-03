https://ria.ru/20230503/zavod-1869329213.html

Комиссия Совбеза посетила Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье

Комиссия Совбеза посетила Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье - РИА Новости, 03.05.2023

Комиссия Совбеза посетила Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье

Планы поставок спецтехники и кадровые вопросы обсудили на Бронетанковом ремонтном заводе в Возжаевке в Приамурье, оборонное предприятие посетила комиссия Совета РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:03

2023-05-03T10:03

2023-05-03T10:03

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/74/1531667411_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_22cde3f2ca414889b656e939db1c6746.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Планы поставок спецтехники и кадровые вопросы обсудили на Бронетанковом ремонтном заводе в Возжаевке в Приамурье, оборонное предприятие посетила комиссия Совета безопасности РФ, сообщает правительство Амурской области. Делегация во главе с руководителем секретариата зампреда Совбеза РФ Сергеем Чеботаревым осмотрела ремонтные цеха, поговорила с сотрудниками завода. Предприятие также посетили губернатор Амурской области Василий Орлов, гендиректор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, а также представители федеральных и региональных ведомств. После специалисты обсудили выполнение предприятием плана поставок специальной техники и кадровые вопросы. Как рассказал глава региона, сейчас на бронетанковом ремонтном заводе работает 285 человек, необходимы еще 75. Для работы на БТРЗ привлекают студентов амурских колледжей и сотрудников с других предприятий. "Студентов, которые работают на заводе, мы обеспечиваем жильем. На работу их привозит автобус, выделенный заводом. Также они при трудоустройстве получают единовременно 10 тысяч и такую же сумму ежемесячно в качестве стипендии. Новым сотрудникам мы готовы предоставить квартиры в Возжаевке или Белогорске. У нас в резерве порядка 20 квартир. В них есть все необходимое: мебель, бытовая техника. Минэкономразвития и другие профильные ведомства области находятся в постоянном контакте с руководством предприятия. Эта работа находится у меня на личном контроле", - сказал Орлов. Кроме того, при содействии областного правительства сотрудникам предприятия почти в два раза повысили зарплату. Если в декабре прошлого года она составляла 43,5 тысячи рублей в месяц, то сейчас её размер доходит до 82 тысяч рублей. В том числе это произошло благодаря разработке стандарта организации правил нормирования труда. "Бронетанковый ремонтный завод имеет хорошую историю. Он функционирует с 1940 года. В настоящее время единственная и основная задача предприятия – это капитальный ремонт БМП-2. Это очень эффективная техника. При грамотном использовании БМП-2 представляет серьезную угрозу для противника", - отметил Чеботарев. По указу президента Владимира Путина сформирована рабочая группа по контролю за производством вооружения и военной техники в стране. Её возглавляет заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его решению специалисты различных профильных ведомств выезжают с комиссиями в регионы для контроля производства вооружения. О состоянии предприятия, выполнении государственного заказа, а также принимаемых мерах по дальнейшему развитию БТРЗ доложат Дмитрию Медведеву.

https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор)