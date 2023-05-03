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В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний
В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний - РИА Новости, 03.05.2023
В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний
Никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:54
2023-05-03T17:54
2023-05-03T18:02
политика
россия
вячеслав тимченко
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совет федерации рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было."Никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.Следующее плановое заседание Совфеда должно пройти 24 мая.
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политика, россия, вячеслав тимченко, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Вячеслав Тимченко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний
Сенатор Тимченко заявил, что Совет Федерации не планирует внеочередных заседаний