Рейтинг@Mail.ru
В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 03.05.2023 (обновлено: 18:02 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/zasedaniya-1869477559.html
В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний
В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний - РИА Новости, 03.05.2023
В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний
Никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:54
2023-05-03T18:02
политика
россия
вячеслав тимченко
владимир путин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было."Никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.Следующее плановое заседание Совфеда должно пройти 24 мая.
https://ria.ru/20230503/ataki-1869473237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав тимченко, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Вячеслав Тимченко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередных заседаний

Сенатор Тимченко заявил, что Совет Федерации не планирует внеочередных заседаний

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.
"Никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Следующее плановое заседание Совфеда должно пройти 24 мая.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Зюганов прокомментировал атаки украинских дронов на Кремль
Вчера, 17:49
 
ПолитикаРоссияВячеслав ТимченкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала