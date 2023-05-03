https://ria.ru/20230503/zapret-1869471302.html

Полеты дронов запретили примерно в половине российских регионов

Полеты дронов запретили примерно в половине российских регионов - РИА Новости, 03.05.2023

Полеты дронов запретили примерно в половине российских регионов

Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, подсчитало РИА Новости по сообщениям местных властей и открытым источникам. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:38

2023-05-03T17:38

2023-05-03T18:03

владимир путин

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, подсчитало РИА Новости по сообщениям местных властей и открытым источникам. Кремль заявил, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего в РФ 89 регионов. Ограничения на полеты дронов ввели около 40 регионов, в частности: Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Крым, Курганская область, Магаданская область, Москва, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Адыгея, Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Ярославская область, ДНР. Эксперт рынка НТИ Аэронет, генеральный директор компании "М-Индастриз" Михаил Липатов ранее в среду заявил РИА Новости, что, по его мнению, есть вероятность, что регионы, которые ещё не ввели подобные ограничительные меры, в ближайшее время их примут.

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868668309.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент атаки дрона по Кремлю Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации. 2023-05-03T17:38 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сергей собянин, россия