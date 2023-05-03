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Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 03.05.2023
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15:00 03.05.2023
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Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины
Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 03.05.2023
Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины
Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:00
2023-05-03T15:00
румыния
украина
еврокомиссия
в мире
экономика
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA). ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Эти меры не касаются соглашений об импорте, которые были заключены до 2 мая. Для других видов продукции неживотного происхождения, на которые не распространяются эти новые правила, ANSVSA установила строгие правила контроля на пунктах въезда и выезда в страну, чтобы не мешать транзиту товаров.
https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html
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румыния, украина, еврокомиссия, в мире, экономика
Румыния, Украина, Еврокомиссия, В мире, Экономика
Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины

Румыния ввела временный запрет на импорт зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище, Украина
Выгрузка зерна в хранилище, Украина - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA).
ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня.
«
"Национальное управление ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов применяет новые положения исполнительного регламента комиссии от 2 мая 2023 года... ANSVSA не разрешит импорт в Румынию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса, происходящих с Украины, с даты вступления в силу вышеупомянутого регламента до 5 июня 2023 года", - говорится в сообщении управления.
Эти меры не касаются соглашений об импорте, которые были заключены до 2 мая. Для других видов продукции неживотного происхождения, на которые не распространяются эти новые правила, ANSVSA установила строгие правила контроля на пунктах въезда и выезда в страну, чтобы не мешать транзиту товаров.
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