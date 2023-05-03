https://ria.ru/20230503/zapret-1869424504.html

Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины

Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 03.05.2023

Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины

Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:00

2023-05-03T15:00

2023-05-03T15:00

румыния

украина

еврокомиссия

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_485:597:3065:2048_1920x0_80_0_0_8f2743c631ea30afc3d2e615e4f5cc7a.jpg

КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA). ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Эти меры не касаются соглашений об импорте, которые были заключены до 2 мая. Для других видов продукции неживотного происхождения, на которые не распространяются эти новые правила, ANSVSA установила строгие правила контроля на пунктах въезда и выезда в страну, чтобы не мешать транзиту товаров.

https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, украина, еврокомиссия, в мире, экономика