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Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины
Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 03.05.2023
Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины
Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:00
2023-05-03T15:00
2023-05-03T15:00
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экономика
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA). ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Эти меры не касаются соглашений об импорте, которые были заключены до 2 мая. Для других видов продукции неживотного происхождения, на которые не распространяются эти новые правила, ANSVSA установила строгие правила контроля на пунктах въезда и выезда в страну, чтобы не мешать транзиту товаров.
https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html
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румыния, украина, еврокомиссия, в мире, экономика
Румыния, Украина, Еврокомиссия, В мире, Экономика
Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины
Румыния ввела временный запрет на импорт зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины