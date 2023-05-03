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Патрушев назвал Россию многовековой "костью в горле" Запада - РИА Новости, 03.05.2023
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00:28 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/zapad-1869297885.html
Патрушев назвал Россию многовековой "костью в горле" Запада
Патрушев назвал Россию многовековой "костью в горле" Запада - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев назвал Россию многовековой "костью в горле" Запада
Россия много веков является "костью в горле" для Запада, старающегося сохранить свое доминирование в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:28
2023-05-03T00:28
николай патрушев
нато
россия
евразия
восточная европа
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия много веков является "костью в горле" для Запада, старающегося сохранить свое доминирование в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Еще более ста лет назад английский географ (Хэлфорд) Маккиндер сформулировал известную теорию географической оси истории и так называемого Хартленда, то есть срединной земли, которую занимает Россия. Он доказывал, что контроль над Хартлендом означает господство над Мировым островом, как он называл Евразию. Господство над Хартлендом, по его мнению, создает основу для контроля над евразийским пространством, а это уже, в свою очередь, ведет к глобальному доминированию", - добавил Патрушев. Маккиндеру принадлежит и идея изоляции России с помощью "санитарного кордона" из малых стран Восточной Европы, отметил секретарь Совбеза РФ. "Инициатива отделить от России Украину, а также другие национальные окраины бывшей империи тоже исходила от Маккиндера. Столько лет прошло, но их цели не изменились", - указал Патрушев. По его словам, антироссийская западная глобальная стратегия не меняется на протяжении веков. "Я вспомнил Маккиндера в связи с тем, что он один из первых, кто подвел теорию под многочисленные агрессивные "крес­товые" походы так называемой западной цивилизации на Россию. Даже расширение НАТО на восток идет по тем же направлениям, по которым двигались Наполеон, кайзер Вильгельм и Гитлер. Все крупные завоевательные кампании против нашей страны велись для ее устранения как главной геополитической силы в Евразии", - пояснил Патрушев. Сразу после Второй мировой войны США разработали целую серию планов по уничтожению Советского Союза, намереваясь подвергнуть бесчеловечным атомным бомбардировкам десятки советских, а заодно и китайских городов, напомнил он. "К этому их подвигала безнаказанность за ядерный террор против японского народа после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки", - добавил секретарь СБ РФ.
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николай патрушев, нато, россия, евразия, восточная европа
Николай Патрушев, НАТО, Россия, Евразия, Восточная Европа
Патрушев назвал Россию многовековой "костью в горле" Запада

Патрушев: Россия является "костью в горле" для Запада, желающего доминировать в мире

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия много веков является "костью в горле" для Запада, старающегося сохранить свое доминирование в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Россия - кость в горле Запада, пытающегося создать свое мироустройство", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
"Еще более ста лет назад английский географ (Хэлфорд) Маккиндер сформулировал известную теорию географической оси истории и так называемого Хартленда, то есть срединной земли, которую занимает Россия. Он доказывал, что контроль над Хартлендом означает господство над Мировым островом, как он называл Евразию. Господство над Хартлендом, по его мнению, создает основу для контроля над евразийским пространством, а это уже, в свою очередь, ведет к глобальному доминированию", - добавил Патрушев.
Маккиндеру принадлежит и идея изоляции России с помощью "санитарного кордона" из малых стран Восточной Европы, отметил секретарь Совбеза РФ.
"Инициатива отделить от России Украину, а также другие национальные окраины бывшей империи тоже исходила от Маккиндера. Столько лет прошло, но их цели не изменились", - указал Патрушев.
По его словам, антироссийская западная глобальная стратегия не меняется на протяжении веков.
"Я вспомнил Маккиндера в связи с тем, что он один из первых, кто подвел теорию под многочисленные агрессивные "крес­товые" походы так называемой западной цивилизации на Россию. Даже расширение НАТО на восток идет по тем же направлениям, по которым двигались Наполеон, кайзер Вильгельм и Гитлер. Все крупные завоевательные кампании против нашей страны велись для ее устранения как главной геополитической силы в Евразии", - пояснил Патрушев.
Сразу после Второй мировой войны США разработали целую серию планов по уничтожению Советского Союза, намереваясь подвергнуть бесчеловечным атомным бомбардировкам десятки советских, а заодно и китайских городов, напомнил он. "К этому их подвигала безнаказанность за ядерный террор против японского народа после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки", - добавил секретарь СБ РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Николай ПатрушевНАТОРоссияЕвразияВосточная Европа
 
 
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