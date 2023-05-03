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Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина
Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина - РИА Новости, 03.05.2023
Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:38
2023-05-03T09:38
2023-05-03T09:51
валентин юдашкин
культура
новости культуры
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Валентина Абрамовича Юдашкина. Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Он никогда не шёл проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу", - говорится в телеграмме.Российский лидер отметил, что Юдашкин был талантливым художником и настоящим творцом, он всего был полон новых, интересных идей и замыслов. Президент подчеркнул, что таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869159804_433:66:3076:2048_1920x0_80_0_0_6dc53664c1cf13a4dc4eaa638efe33f2.jpg
"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин
После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. Наряды от Юдашкина носили знаменитости и первые леди страны. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже 28-летний модельер произвел фурор коллекцией "Фаберже". В основе коллекций дизайнера были национальные костюмы и русское искусство. В 1996 году Юдашкин создал первый в России Дом высокой моды.
2023-05-03T09:38
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин юдашкин, новости культуры, владимир путин, россия
Валентин Юдашкин, Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия
Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина
Путин назвал Юдашкина блестящим профессионалом и искренним, доброжелательным человеком
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Валентина Абрамовича Юдашкина. Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Он никогда не шёл проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу", - говорится в телеграмме.
Российский лидер отметил, что Юдашкин был талантливым художником и настоящим творцом, он всего был полон новых, интересных идей и замыслов. Президент подчеркнул, что таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей.