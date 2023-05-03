https://ria.ru/20230503/yudashkin-1869324866.html

Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина

Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина - РИА Новости, 03.05.2023

Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:38

2023-05-03T09:38

2023-05-03T09:51

валентин юдашкин

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Валентина Абрамовича Юдашкина. Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Он никогда не шёл проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу", - говорится в телеграмме.Российский лидер отметил, что Юдашкин был талантливым художником и настоящим творцом, он всего был полон новых, интересных идей и замыслов. Президент подчеркнул, что таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. Наряды от Юдашкина носили знаменитости и первые леди страны. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже 28-летний модельер произвел фурор коллекцией "Фаберже". В основе коллекций дизайнера были национальные костюмы и русское искусство. В 1996 году Юдашкин создал первый в России Дом высокой моды. 2023-05-03T09:38 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентин юдашкин, новости культуры, владимир путин, россия