https://ria.ru/20230503/yaponiya-1869119114.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом - РИА Новости, 03.05.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом
Туроператоры рассказали, сколько стоят путешествия в Японию, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:48
2023-05-03T03:48
2023-05-03T03:48
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
япония
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/53/1560715353_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_47e0a04b60b3114eb4f2136781f23a3c.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путешествия в Японию, сообщает АТОР.После отмены ковидных ограничений участники рынка ожидают роста интереса к Стране восходящего солнца. Стоимость поездки на лето на двоих – от 174 тысяч рублей. Билеты нужно оплатить отдельно.В десятидневное путешествие вдвоем с перелетом Emirates (прямых рейсов нет) и включенными девятью экскурсиями в июне можно отправиться за 607 тысяч рублей.Оформление визы занимает до пяти рабочих дней. Как правило, российским путешественникам выдают однократное разрешение на въезд на срок пребывания до 15 дней с коридором для въезда в три месяца.Япония отменила ковидные ограничения для туристов с 29 апреля. Теперь тесты будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это предлагается добровольно в пяти аэропортах страны.
https://ria.ru/20230427/yaponiya-1868222444.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/53/1560715353_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_0c42c441bb33383d402553eec4f35bd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, япония, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Япония, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом
АТОР: стоимость туров в Японию начинается от 174 тысяч рублей на двоих