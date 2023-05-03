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Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом - РИА Новости, 03.05.2023
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Туризм
 
03:48 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/yaponiya-1869119114.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом - РИА Новости, 03.05.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом
Туроператоры рассказали, сколько стоят путешествия в Японию, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:48
2023-05-03T03:48
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
япония
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путешествия в Японию, сообщает АТОР.После отмены ковидных ограничений участники рынка ожидают роста интереса к Стране восходящего солнца. Стоимость поездки на лето на двоих – от 174 тысяч рублей. Билеты нужно оплатить отдельно.В десятидневное путешествие вдвоем с перелетом Emirates (прямых рейсов нет) и включенными девятью экскурсиями в июне можно отправиться за 607 тысяч рублей.Оформление визы занимает до пяти рабочих дней. Как правило, российским путешественникам выдают однократное разрешение на въезд на срок пребывания до 15 дней с коридором для въезда в три месяца.Япония отменила ковидные ограничения для туристов с 29 апреля. Теперь тесты будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это предлагается добровольно в пяти аэропортах страны.
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туризм, новости - туризм, туристы, япония, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Япония, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом

АТОР: стоимость туров в Японию начинается от 174 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевДевушки фотографируются на фоне Буддистского храма Асакуса Каннон в Токио
Девушки фотографируются на фоне Буддистского храма Асакуса Каннон в Токио - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путешествия в Японию, сообщает АТОР.
После отмены ковидных ограничений участники рынка ожидают роста интереса к Стране восходящего солнца. Стоимость поездки на лето на двоих – от 174 тысяч рублей. Билеты нужно оплатить отдельно.
В десятидневное путешествие вдвоем с перелетом Emirates (прямых рейсов нет) и включенными девятью экскурсиями в июне можно отправиться за 607 тысяч рублей.
Оформление визы занимает до пяти рабочих дней. Как правило, российским путешественникам выдают однократное разрешение на въезд на срок пребывания до 15 дней с коридором для въезда в три месяца.
Япония отменила ковидные ограничения для туристов с 29 апреля. Теперь тесты будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это предлагается добровольно в пяти аэропортах страны.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов
27 апреля, 17:31
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыЯпонияАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететь
 
 
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