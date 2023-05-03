https://ria.ru/20230503/yaponiya-1869119114.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом - РИА Новости, 03.05.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию летом

Туроператоры рассказали, сколько стоят путешествия в Японию, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T03:48

2023-05-03T03:48

2023-05-03T03:48

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путешествия в Японию, сообщает АТОР.После отмены ковидных ограничений участники рынка ожидают роста интереса к Стране восходящего солнца. Стоимость поездки на лето на двоих – от 174 тысяч рублей. Билеты нужно оплатить отдельно.В десятидневное путешествие вдвоем с перелетом Emirates (прямых рейсов нет) и включенными девятью экскурсиями в июне можно отправиться за 607 тысяч рублей.Оформление визы занимает до пяти рабочих дней. Как правило, российским путешественникам выдают однократное разрешение на въезд на срок пребывания до 15 дней с коридором для въезда в три месяца.Япония отменила ковидные ограничения для туристов с 29 апреля. Теперь тесты будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это предлагается добровольно в пяти аэропортах страны.

https://ria.ru/20230427/yaponiya-1868222444.html

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