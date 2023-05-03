https://ria.ru/20230503/vzryvy-1869529450.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях на севере Украины, в этих регионах объявлена тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T23:19

2023-05-03T23:19

2023-05-03T23:19

специальная военная операция на украине

украина

черниговская область

в мире

сумская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях на севере Украины, в этих регионах объявлена тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Черниговская и Сумская области Украины расположены на севере страны и граничат с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ. "Тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях... Мониторинговые паблики Украины сообщают о взрывах на Сумщине и Черниговщине", - говорится в сообщениях в телеграм-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в регионах была объявлена около 22.20 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

черниговская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, черниговская область, в мире, сумская область