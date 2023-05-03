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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях
Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях на севере Украины, в этих регионах объявлена тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T23:19
2023-05-03T23:19
2023-05-03T23:19
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
в мире
сумская область
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях на севере Украины, в этих регионах объявлена тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Черниговская и Сумская области Украины расположены на севере страны и граничат с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ. "Тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях... Мониторинговые паблики Украины сообщают о взрывах на Сумщине и Черниговщине", - говорится в сообщениях в телеграм-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в регионах была объявлена около 22.20 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, черниговская область, в мире, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, В мире, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях
Издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины