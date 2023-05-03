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СК назвал причину взрыва в многоэтажке в Саратовской области

СК назвал причину взрыва в многоэтажке в Саратовской области - РИА Новости, 03.05.2023

СК назвал причину взрыва в многоэтажке в Саратовской области

Утечка газа, по предварительным данным, привела к взрыву в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала супружеская... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:01

2023-05-03T11:01

2023-05-03T11:01

происшествия

энгельс

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Утечка газа, по предварительным данным, привела к взрыву в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала супружеская пара, следователи проводят проверку, сообщается в телеграм-канале областного управления СК РФ. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в ночь на среду в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в Энгельсе по адресу: улица Полтавская, 40А, произошел взрыв газа с пожаром, в результате пострадали два человека, еще 35 эвакуированы. В минздраве области уточнили, что пострадавшие 66-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. "Следователями СК проводится проверка по факту травмирования супругов в Энгельсе. По предварительным данным, 3 мая… в квартире многоквартирного дома… произошла утечка газа, вследствие чего произошел хлопок. Проживающие в квартире супруги с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869333546.html

энгельс

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, энгельс, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)