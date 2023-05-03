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СК назвал причину взрыва в многоэтажке в Саратовской области - РИА Новости, 03.05.2023
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11:01 03.05.2023
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СК назвал причину взрыва в многоэтажке в Саратовской области
СК назвал причину взрыва в многоэтажке в Саратовской области - РИА Новости, 03.05.2023
СК назвал причину взрыва в многоэтажке в Саратовской области
Утечка газа, по предварительным данным, привела к взрыву в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала супружеская... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:01
2023-05-03T11:01
происшествия
энгельс
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Утечка газа, по предварительным данным, привела к взрыву в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала супружеская пара, следователи проводят проверку, сообщается в телеграм-канале областного управления СК РФ. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в ночь на среду в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в Энгельсе по адресу: улица Полтавская, 40А, произошел взрыв газа с пожаром, в результате пострадали два человека, еще 35 эвакуированы. В минздраве области уточнили, что пострадавшие 66-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. "Следователями СК проводится проверка по факту травмирования супругов в Энгельсе. По предварительным данным, 3 мая… в квартире многоквартирного дома… произошла утечка газа, вследствие чего произошел хлопок. Проживающие в квартире супруги с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
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происшествия, энгельс, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК назвал причину взрыва в многоэтажке в Саратовской области

СК: взрыв в многоэтажке в Саратовской области произошел из-за утечки газа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Утечка газа, по предварительным данным, привела к взрыву в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала супружеская пара, следователи проводят проверку, сообщается в телеграм-канале областного управления СК РФ.
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в ночь на среду в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в Энгельсе по адресу: улица Полтавская, 40А, произошел взрыв газа с пожаром, в результате пострадали два человека, еще 35 эвакуированы. В минздраве области уточнили, что пострадавшие 66-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.
"Следователями СК проводится проверка по факту травмирования супругов в Энгельсе. По предварительным данным, 3 мая… в квартире многоквартирного дома… произошла утечка газа, вследствие чего произошел хлопок. Проживающие в квартире супруги с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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