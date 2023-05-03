https://ria.ru/20230503/vzryv-1869332399.html

Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве под Брянском

Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве под Брянском - РИА Новости, 03.05.2023

Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве под Брянском

Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:19

2023-05-03T10:19

2023-05-03T10:19

происшествия

брянская область

брянск

ржд

александр богомаз

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД ранее сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение на участке приостановлено. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, взрыв на железной дороге произошел примерно в трех километрах от Брянска, 26 вагонов сошли с рельсов. "В результате взрыва пострадал помощник машиниста грузового состава №2970", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за происшествия пассажирский поезд сообщением Минск – Адлер был направлен в пункт следования по запасному маршруту.

https://ria.ru/20230501/poezd-1868995896.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянская область, брянск, ржд, александр богомаз