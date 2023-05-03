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Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве под Брянском
Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве под Брянском - РИА Новости, 03.05.2023
Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве под Брянском
Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:19
2023-05-03T10:19
2023-05-03T10:19
происшествия
брянская область
брянск
ржд
александр богомаз
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД ранее сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение на участке приостановлено. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, взрыв на железной дороге произошел примерно в трех километрах от Брянска, 26 вагонов сошли с рельсов. "В результате взрыва пострадал помощник машиниста грузового состава №2970", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за происшествия пассажирский поезд сообщением Минск – Адлер был направлен в пункт следования по запасному маршруту.
https://ria.ru/20230501/poezd-1868995896.html
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РИА Новости
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происшествия, брянская область, брянск, ржд, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Брянск, РЖД, Александр Богомаз
Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве под Брянском
Помощник машиниста пострадал при взрыве на железной дороге в Брянской области