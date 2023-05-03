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Спад ВВП России замедлился до 1,1 процента в годовом выражении

Спад ВВП России замедлился до 1,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 03.05.2023

Спад ВВП России замедлился до 1,1 процента в годовом выражении

Спад ВВП России в марте замедлился до 1,1% в годовом выражении с 2,9% в феврале, за первый квартал экономика снизилась на 2,2%, говорится в обзоре... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:15

2023-05-03T19:15

2023-05-03T19:25

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спад ВВП России в марте замедлился до 1,1% в годовом выражении с 2,9% в феврале, за первый квартал экономика снизилась на 2,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "В годовом выражении снижение ВВП замедлилось до 1,1% год к году после минус 2,9% год к году в феврале (минус 2,7% в годовом выражении в январе 2023 года). В целом по 1 кварталу 2023 года динамика ВВП составила минус 2,2% год к году", - говорится в документе. При этом министерство отмечает, что к февралю 2023 года ВВП с исключением сезонного фактора вырос в марте на 1% после снижения на 0,3% месяцем ранее. В министерстве экономического развития указали, что поддержку экономике в марте оказал рост промышленного производства (на 1,2% в годовом выражении). Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ по итогам года на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году в диапазоне 0,5-2%.

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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, цены на нефть