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Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области

Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 03.05.2023

Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области

Попытка разведки боем украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник отступил на исходные позиции, сообщил председатель... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T21:30

2023-05-03T21:30

2023-05-03T21:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Попытка разведки боем украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник отступил на исходные позиции, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны.По его словам, ситуация на линии фронта находится под контролем российских военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины