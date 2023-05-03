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Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 03.05.2023 (обновлено: 21:33 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/vsu-1869518734.html
Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области
Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 03.05.2023
Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области
Попытка разведки боем украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник отступил на исходные позиции, сообщил председатель... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:30
2023-05-03T21:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Попытка разведки боем украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник отступил на исходные позиции, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны.По его словам, ситуация на линии фронта находится под контролем российских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области

Рогов: российские силы отразили атаку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Попытка разведки боем украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник отступил на исходные позиции, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны.
«
"Попытка разведки боем отражена. Противник получил отпор и отступил на исходные позиции", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, ситуация на линии фронта находится под контролем российских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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