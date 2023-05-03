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Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области
Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 03.05.2023
Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области
Попытка разведки боем украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник отступил на исходные позиции, сообщил председатель... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:30
2023-05-03T21:30
2023-05-03T21:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Попытка разведки боем украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник отступил на исходные позиции, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны.По его словам, ситуация на линии фронта находится под контролем российских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские силы отразили атаку украинских войск в Запорожской области
Рогов: российские силы отразили атаку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области