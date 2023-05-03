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Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 03.05.2023 (обновлено: 15:49 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/vsu-1869429269.html
Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление
Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление
Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:22
2023-05-03T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты. "Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолёты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Финляндии на вопрос о поставке самолетов от Дании. Ранее канцелярия финского президента сообщила, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудят двусторонние отношения и поддержку Киева. Во второй половине дня пройдет саммит стран Северной Европы, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, развитие отношений Киева с ЕС и НАТО. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869134561.html
https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление

Владимир Зеленский заявил, что надеется получить самолеты после начала наступления ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты.
"Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолёты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Финляндии на вопрос о поставке самолетов от Дании.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Кулеба заявил, что ложится и встает с мыслями о контрнаступлении
2 мая, 13:10
Ранее канцелярия финского президента сообщила, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудят двусторонние отношения и поддержку Киева. Во второй половине дня пройдет саммит стран Северной Европы, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, развитие отношений Киева с ЕС и НАТО.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления.
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ
27 марта, 13:19
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Высадка десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Решающая битва за Россию назначена на весну
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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