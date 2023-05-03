https://ria.ru/20230503/vstrechi-1869394492.html
Зеленский встретится с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции
Зеленский встретится с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский встретится с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции
Владимир Зеленский на полях саммита стран Северной Европы в Финляндии проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:13
2023-05-03T13:13
2023-05-03T13:14
в мире
дания
исландия
норвегия
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита стран Северной Европы в Финляндии проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Ранее канцелярия финского президента сообщила, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудят двусторонние отношения, поддержку Киева. Во второй половине дня пройдет саммит стран Северной Европы, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, развитие отношений Киева с ЕС и НАТО. "На полях саммита глава государства проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции", - написал Никифоров в своем аккаунте в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869392985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, исландия, норвегия, владимир зеленский
В мире, Дания, Исландия, Норвегия, Владимир Зеленский
Зеленский встретится с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции
Зеленский проведет встречи с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции в Финляндии