https://ria.ru/20230503/vstrechi-1869394492.html

Зеленский встретится с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции

Зеленский встретится с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции - РИА Новости, 03.05.2023

Зеленский встретится с премьерами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции

Владимир Зеленский на полях саммита стран Северной Европы в Финляндии проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:13

2023-05-03T13:13

2023-05-03T13:14

в мире

дания

исландия

норвегия

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита стран Северной Европы в Финляндии проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Ранее канцелярия финского президента сообщила, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудят двусторонние отношения, поддержку Киева. Во второй половине дня пройдет саммит стран Северной Европы, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, развитие отношений Киева с ЕС и НАТО. "На полях саммита глава государства проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции", - написал Никифоров в своем аккаунте в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869392985.html

дания

исландия

норвегия

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Влада Копылова

в мире, дания, исландия, норвегия, владимир зеленский