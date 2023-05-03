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Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана

Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 03.05.2023

Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана

Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве запланирована на 10 мая, сообщил в среду глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:31

2023-05-03T10:31

2023-05-03T10:31

в мире

сирия

турция

россия

мевлют чавушоглу

башар асад

сергей лавров

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СТАМБУЛ, 3 мая – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве запланирована на 10 мая, сообщил в среду глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. "Русские предложили дату – встреча пройдет 10 мая в Москве, видится так", - заявил министр в интервью телеканалу NTV. По его словам, кто именно будет представлять Иран на встрече, пока не известно, так как президент Ирана с делегацией планирует на эти даты турне по Африке. В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции, посвященной нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, сейчас согласовываются.

https://ria.ru/20230503/raisi-1869332849.html

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Влада Копылова

в мире, сирия, турция, россия, мевлют чавушоглу, башар асад, сергей лавров