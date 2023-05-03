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Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 03.05.2023
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10:31 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/vstrecha-1869335664.html
Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана
Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 03.05.2023
Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана
Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве запланирована на 10 мая, сообщил в среду глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:31
2023-05-03T10:31
в мире
сирия
турция
россия
мевлют чавушоглу
башар асад
сергей лавров
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СТАМБУЛ, 3 мая – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве запланирована на 10 мая, сообщил в среду глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. "Русские предложили дату – встреча пройдет 10 мая в Москве, видится так", - заявил министр в интервью телеканалу NTV. По его словам, кто именно будет представлять Иран на встрече, пока не известно, так как президент Ирана с делегацией планирует на эти даты турне по Африке. В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции, посвященной нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, сейчас согласовываются.
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в мире, сирия, турция, россия, мевлют чавушоглу, башар асад, сергей лавров
В мире, Сирия, Турция, Россия, Мевлют Чавушоглу, Башар Асад, Сергей Лавров
Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана

Чавушоглу: встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана запланирована на 10 мая

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 мая – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве запланирована на 10 мая, сообщил в среду глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
"Русские предложили дату – встреча пройдет 10 мая в Москве, видится так", - заявил министр в интервью телеканалу NTV.
По его словам, кто именно будет представлять Иран на встрече, пока не известно, так как президент Ирана с делегацией планирует на эти даты турне по Африке.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции, посвященной нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, сейчас согласовываются.
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В миреСирияТурцияРоссияМевлют ЧавушоглуБашар АсадСергей Лавров
 
 
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