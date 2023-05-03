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МИД заявил, что вопрос о встрече по зерновой сделке еще не согласован
МИД заявил, что вопрос о встрече по зерновой сделке еще не согласован - РИА Новости, 03.05.2023
МИД заявил, что вопрос о встрече по зерновой сделке еще не согласован
В МИД России, комментируя сообщения турецкой стороны о встрече делегаций по "зерновой сделке" 5 мая, заявили РИА Новости, что вопрос не согласован. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:18
2023-05-03T09:18
2023-05-03T09:23
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
россия
украина
зерновая сделка
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МОСКВА, 3 мая - РИА новости. В МИД России, комментируя сообщения турецкой стороны о встрече делегаций по "зерновой сделке" 5 мая, заявили РИА Новости, что вопрос не согласован.Ранее в Минобороны Турции заявили, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по "зерновой сделке" планируется 5 мая в Стамбуле."Вопрос не согласован", - заявили в МИД РФ, не добавив подробностей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, россия, украина, зерновая сделка
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция, Россия, Украина, Зерновая сделка
МИД заявил, что вопрос о встрече по зерновой сделке еще не согласован
МИД: вопрос о встрече делегаций России, Турции и Украины по зерновой сделке не согласован