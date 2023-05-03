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МИД заявил, что вопрос о встрече по зерновой сделке еще не согласован

МИД заявил, что вопрос о встрече по зерновой сделке еще не согласован - РИА Новости, 03.05.2023

МИД заявил, что вопрос о встрече по зерновой сделке еще не согласован

В МИД России, комментируя сообщения турецкой стороны о встрече делегаций по "зерновой сделке" 5 мая, заявили РИА Новости, что вопрос не согласован. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:18

2023-05-03T09:18

2023-05-03T09:23

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

россия

украина

зерновая сделка

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МОСКВА, 3 мая - РИА новости. В МИД России, комментируя сообщения турецкой стороны о встрече делегаций по "зерновой сделке" 5 мая, заявили РИА Новости, что вопрос не согласован.Ранее в Минобороны Турции заявили, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по "зерновой сделке" планируется 5 мая в Стамбуле."Вопрос не согласован", - заявили в МИД РФ, не добавив подробностей.

турция

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, россия, украина, зерновая сделка