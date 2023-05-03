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В Турции заявили о подготовке к встрече по зерновой сделке

В Турции заявили о подготовке к встрече по зерновой сделке - РИА Новости, 03.05.2023

В Турции заявили о подготовке к встрече по зерновой сделке

Встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению "зерновой сделки" планируется 5 мая в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:06

2023-05-03T09:06

2023-05-03T09:20

турция

россия

украина

хулуси акар

зерновая сделка

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению "зерновой сделки" планируется 5 мая в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения. В МИД РФ заявили РИА Новости, что информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало."Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности, зерновая инициатива. Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок. Потому что это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран. В этом контексте мы можем сказать, что стороны благосклонно относятся к продлению этого периода. Наше желание - продлить эту инициативу без каких-либо проблем", - приводит слова Акара его пресс-служба.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.

https://ria.ru/20230502/sdelka-1869169989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, украина, хулуси акар, зерновая сделка