https://ria.ru/20230503/vpk-1869486506.html

СМИ: в европейском ВПК пожаловались на кадровый голод

СМИ: в европейском ВПК пожаловались на кадровый голод - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: в европейском ВПК пожаловались на кадровый голод

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Евросоюзе испытывают трудности, связанные с набором персонала для работы на заводах, сообщает издание... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:29

2023-05-03T18:29

2023-05-03T18:29

европа

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Евросоюзе испытывают трудности, связанные с набором персонала для работы на заводах, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники в отрасли. Представители ВПК прокомментировали ситуацию на фоне решения Еврокомиссии, которая в среду представила план по производству в течение года миллиона снарядов для помощи Украине. "Мы испытываем трудности с наймом персонала", - сообщили изданию два европейских промышленника. По их словам, наиболее дефицитные позиции на предприятиях ВПК - это инженеры и работники ручного труда. В условиях дефицита кадров заводы не смогут наращивать объемы производства, заявили собеседники издания. Согласно их оценке, решению кадровой проблемы могли бы помочь долгосрочная линейка заказов и инвестиций, которая позволит предлагать сотрудникам продолжительные контракты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230503/vsu-1869429269.html

https://ria.ru/20230426/tanki-1868001597.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, в мире