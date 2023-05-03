https://ria.ru/20230503/vorobev-1869525835.html

Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном

Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном - РИА Новости, 03.05.2023

Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новая подстанция скорой помощи в Видном была построена меньше, чем за год. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:36

2023-05-03T22:36

2023-05-03T22:36

новости подмосковья

видное

московская область (подмосковье)

солнечногорск

андрей воробьев

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новая подстанция скорой помощи в Видном была построена меньше, чем за год. Он отметил, что на первом этаже расположены административные и технические помещения, а на втором - комнаты отдыха, столовая и кабинет психологической разгрузки. В этом году уже открыты подстанции в Солнечногорске и Кашире, в июне еще откроют и в Ногинске. По словам губернатора, в прошлом году четыре машины класса В для экстренной помощи были переданы в Ленинский округ, в этом году предстоит передать еще три. "Всего в Подмосковье за три года мы передали более 600 машин. В планах на этот год – еще 118 автомобилей класса В и класса С – с оборудованием для реанимации. Первая партия из 14 машин ушла в марте в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Сергиев Посад, Королев, Ликино-Дулево, Шатуру, Егорьевск, Раменский, Домодедово, Солнечногорск и Чехов", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20230503/podolsk-1869353708.html

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Наталья Макарова

видное, московская область (подмосковье), солнечногорск, андрей воробьев, домодедово (аэропорт)