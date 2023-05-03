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Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
22:36 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/vorobev-1869525835.html
Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном
Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном - РИА Новости, 03.05.2023
Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новая подстанция скорой помощи в Видном была построена меньше, чем за год. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:36
2023-05-03T22:36
новости подмосковья
видное
московская область (подмосковье)
солнечногорск
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новая подстанция скорой помощи в Видном была построена меньше, чем за год. Он отметил, что на первом этаже расположены административные и технические помещения, а на втором - комнаты отдыха, столовая и кабинет психологической разгрузки. В этом году уже открыты подстанции в Солнечногорске и Кашире, в июне еще откроют и в Ногинске. По словам губернатора, в прошлом году четыре машины класса В для экстренной помощи были переданы в Ленинский округ, в этом году предстоит передать еще три. "Всего в Подмосковье за три года мы передали более 600 машин. В планах на этот год – еще 118 автомобилей класса В и класса С – с оборудованием для реанимации. Первая партия из 14 машин ушла в марте в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Сергиев Посад, Королев, Ликино-Дулево, Шатуру, Егорьевск, Раменский, Домодедово, Солнечногорск и Чехов", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20230503/podolsk-1869353708.html
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видное, московская область (подмосковье), солнечногорск, андрей воробьев, домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Видное, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт)
Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном

Воробьев: подстанция скорой помощи в подмосковном Видном построена меньше, чем за год

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новая подстанция скорой помощи в Видном была построена меньше, чем за год.
«
"Новую подстанцию скорой помощи в Видном мы построили меньше, чем за год. Сюда из старого помещения в многоэтажке переехали 10 бригад", - написал Воробьев в телеграм-канале.
Он отметил, что на первом этаже расположены административные и технические помещения, а на втором - комнаты отдыха, столовая и кабинет психологической разгрузки. В этом году уже открыты подстанции в Солнечногорске и Кашире, в июне еще откроют и в Ногинске.
По словам губернатора, в прошлом году четыре машины класса В для экстренной помощи были переданы в Ленинский округ, в этом году предстоит передать еще три.
"Всего в Подмосковье за три года мы передали более 600 машин. В планах на этот год – еще 118 автомобилей класса В и класса С – с оборудованием для реанимации. Первая партия из 14 машин ушла в марте в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Сергиев Посад, Королев, Ликино-Дулево, Шатуру, Егорьевск, Раменский, Домодедово, Солнечногорск и Чехов", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяВидноеМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)
 
 
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