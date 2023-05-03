Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном
Воробьев: подстанция скорой помощи в подмосковном Видном построена меньше, чем за год
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новая подстанция скорой помощи в Видном была построена меньше, чем за год.
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"Новую подстанцию скорой помощи в Видном мы построили меньше, чем за год. Сюда из старого помещения в многоэтажке переехали 10 бригад", - написал Воробьев в телеграм-канале.
Он отметил, что на первом этаже расположены административные и технические помещения, а на втором - комнаты отдыха, столовая и кабинет психологической разгрузки. В этом году уже открыты подстанции в Солнечногорске и Кашире, в июне еще откроют и в Ногинске.
По словам губернатора, в прошлом году четыре машины класса В для экстренной помощи были переданы в Ленинский округ, в этом году предстоит передать еще три.
"Всего в Подмосковье за три года мы передали более 600 машин. В планах на этот год – еще 118 автомобилей класса В и класса С – с оборудованием для реанимации. Первая партия из 14 машин ушла в марте в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Сергиев Посад, Королев, Ликино-Дулево, Шатуру, Егорьевск, Раменский, Домодедово, Солнечногорск и Чехов", - добавил Воробьев.