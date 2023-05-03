https://ria.ru/20230503/voennye-1869413818.html
ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.05.2023
ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:30
2023-05-03T14:30
2023-05-03T14:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Каменка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы "Мста-Б", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230503/boepripasy-1869398734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ
в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики
и Каменка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы "Мста-Б", - отметили в министерстве.
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