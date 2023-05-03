https://ria.ru/20230503/voennye-1869413818.html

ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.05.2023

ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:30

2023-05-03T14:30

2023-05-03T14:39

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11a3604a6d6049d194d31a7a639b7525.jpg

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Каменка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы "Мста-Б", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230503/boepripasy-1869398734.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире