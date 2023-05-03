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Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев - РИА Новости, 03.05.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
16:36 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/voda-1869450131.html
Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев
Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев - РИА Новости, 03.05.2023
Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев
Власти Белгородской области выделили более 400 миллионов рублей на строительство сетей и сооружений водоснабжения в Дубовском сельском поселении, что улучшит... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:36
2023-05-03T16:36
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области выделили более 400 миллионов рублей на строительство сетей и сооружений водоснабжения в Дубовском сельском поселении, что улучшит качество воды для 11 тысяч жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. В своем традиционном утреннем обращении в соцсетях Гладков сообщил о том, что в Белгородском районе специалисты уже приступили к строительству сетей и сооружений водоснабжения в шести микрорайонах индивидуального жилищного строительства в Дубовском сельском поселении. "Там проложим сети, восстановим станции водоподготовки, пробурим скважины, и до конца года все работы будут выполнены. Одиннадцать тысяч человек реально почувствуют улучшение водоснабжения в своих домах", - сообщил глава региона. Так, на сегодняшний день активные работы ведутся в микрорайоне "Тополек", где уже уложено более двух километров трубопровода. Специалисты водоканала приступили к монтажу колодцев на этом участке. В микрорайоне "Престижный" строители занимаются срезкой плодородного слоя под щебеночную дорогу к скважинам. А в микрорайоне "Лесной" уже уложено 800 погонных метров трубопровода. В микрорайонах "Успешный", "Новодубовской", "Княжеский" начаты подготовительные работы. По данным властей, эти работы по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" должны быть выполнены по планам до конца 2023 года. Всего планируется построить более 31,5 километра водопровода.
https://ria.ru/20230502/kolledzh-1869216480.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области выделили более 400 миллионов рублей на строительство сетей и сооружений водоснабжения в Дубовском сельском поселении, что улучшит качество воды для 11 тысяч жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
В своем традиционном утреннем обращении в соцсетях Гладков сообщил о том, что в Белгородском районе специалисты уже приступили к строительству сетей и сооружений водоснабжения в шести микрорайонах индивидуального жилищного строительства в Дубовском сельском поселении.
"Там проложим сети, восстановим станции водоподготовки, пробурим скважины, и до конца года все работы будут выполнены. Одиннадцать тысяч человек реально почувствуют улучшение водоснабжения в своих домах", - сообщил глава региона.
Так, на сегодняшний день активные работы ведутся в микрорайоне "Тополек", где уже уложено более двух километров трубопровода. Специалисты водоканала приступили к монтажу колодцев на этом участке. В микрорайоне "Престижный" строители занимаются срезкой плодородного слоя под щебеночную дорогу к скважинам. А в микрорайоне "Лесной" уже уложено 800 погонных метров трубопровода. В микрорайонах "Успешный", "Новодубовской", "Княжеский" начаты подготовительные работы.
По данным властей, эти работы по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" должны быть выполнены по планам до конца 2023 года. Всего планируется построить более 31,5 километра водопровода.
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