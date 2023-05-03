https://ria.ru/20230503/voda-1869450131.html
Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев
Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев - РИА Новости, 03.05.2023
Гладков рассказал об улучшении качества воды для 11 тысяч белгородцев
Власти Белгородской области выделили более 400 миллионов рублей на строительство сетей и сооружений водоснабжения в Дубовском сельском поселении, что улучшит... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:36
2023-05-03T16:36
2023-05-03T16:36
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761248832_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_5c047db30cb5b11d18a948ec0e391215.jpg
БЕЛГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области выделили более 400 миллионов рублей на строительство сетей и сооружений водоснабжения в Дубовском сельском поселении, что улучшит качество воды для 11 тысяч жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. В своем традиционном утреннем обращении в соцсетях Гладков сообщил о том, что в Белгородском районе специалисты уже приступили к строительству сетей и сооружений водоснабжения в шести микрорайонах индивидуального жилищного строительства в Дубовском сельском поселении. "Там проложим сети, восстановим станции водоподготовки, пробурим скважины, и до конца года все работы будут выполнены. Одиннадцать тысяч человек реально почувствуют улучшение водоснабжения в своих домах", - сообщил глава региона. Так, на сегодняшний день активные работы ведутся в микрорайоне "Тополек", где уже уложено более двух километров трубопровода. Специалисты водоканала приступили к монтажу колодцев на этом участке. В микрорайоне "Престижный" строители занимаются срезкой плодородного слоя под щебеночную дорогу к скважинам. А в микрорайоне "Лесной" уже уложено 800 погонных метров трубопровода. В микрорайонах "Успешный", "Новодубовской", "Княжеский" начаты подготовительные работы. По данным властей, эти работы по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" должны быть выполнены по планам до конца 2023 года. Всего планируется построить более 31,5 километра водопровода.
https://ria.ru/20230502/kolledzh-1869216480.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761248832_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_003b1082e0d552d0745ec53eff62e20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области выделили более 400 миллионов рублей на строительство сетей и сооружений водоснабжения в Дубовском сельском поселении, что улучшит качество воды для 11 тысяч жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
В своем традиционном утреннем обращении в соцсетях Гладков сообщил о том, что в Белгородском районе
специалисты уже приступили к строительству сетей и сооружений водоснабжения в шести микрорайонах индивидуального жилищного строительства в Дубовском сельском поселении.
"Там проложим сети, восстановим станции водоподготовки, пробурим скважины, и до конца года все работы будут выполнены. Одиннадцать тысяч человек реально почувствуют улучшение водоснабжения в своих домах", - сообщил глава региона.
Так, на сегодняшний день активные работы ведутся в микрорайоне "Тополек", где уже уложено более двух километров трубопровода. Специалисты водоканала приступили к монтажу колодцев на этом участке. В микрорайоне "Престижный" строители занимаются срезкой плодородного слоя под щебеночную дорогу к скважинам. А в микрорайоне "Лесной" уже уложено 800 погонных метров трубопровода. В микрорайонах "Успешный", "Новодубовской", "Княжеский" начаты подготовительные работы.
По данным властей, эти работы по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" должны быть выполнены по планам до конца 2023 года. Всего планируется построить более 31,5 километра водопровода.
Три белгородских суза получат 70,5 миллиона рублей на развитие