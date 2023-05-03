https://ria.ru/20230503/voda-1869299001.html
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана - РИА Новости, 03.05.2023
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана
Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, рассказала агентству "Прайм" старший научный сотрудник базовой... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:17
2023-05-03T02:17
2023-05-03T02:17
общество
рэу имени г. в. плеханова
вода
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, рассказала агентству "Прайм" старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Подзорова.Первое впечатление могут дать вкус, запах, цвет и наличие осадка.Ржавая вода обычно темная, а при отстаивании на дне стакана появляется осадок. Металлический привкус говорит об избытке железа, а темные пятна, остающиеся на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода. Высокую концентрацию щелочи в воде возможно обнаружить с помощью посуды из алюминия — пена в таком случае будет образовываться и без моющего средства. При наличии этих признаков необходимо максимально быстро устранить их, так как употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем, заключила специалист.
https://ria.ru/20230123/analizy-1846760149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рэу имени г. в. плеханова, вода
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вода
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана
Ученая Подзорова: о качестве воды из-под крана говорят вкус, запах, цвет и наличие осадка