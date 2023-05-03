https://ria.ru/20230503/voda-1869299001.html

Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана

Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана - РИА Новости, 03.05.2023

Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана

Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, рассказала агентству "Прайм" старший научный сотрудник базовой... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T02:17

2023-05-03T02:17

2023-05-03T02:17

общество

рэу имени г. в. плеханова

вода

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, рассказала агентству "Прайм" старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Подзорова.Первое впечатление могут дать вкус, запах, цвет и наличие осадка.Ржавая вода обычно темная, а при отстаивании на дне стакана появляется осадок. Металлический привкус говорит об избытке железа, а темные пятна, остающиеся на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода. Высокую концентрацию щелочи в воде возможно обнаружить с помощью посуды из алюминия — пена в таком случае будет образовываться и без моющего средства. При наличии этих признаков необходимо максимально быстро устранить их, так как употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем, заключила специалист.

https://ria.ru/20230123/analizy-1846760149.html

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, рэу имени г. в. плеханова, вода