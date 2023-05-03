Рейтинг@Mail.ru
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/voda-1869299001.html
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана - РИА Новости, 03.05.2023
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана
Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, рассказала агентству "Прайм" старший научный сотрудник базовой... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:17
2023-05-03T02:17
общество
рэу имени г. в. плеханова
вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b60b234a7ee9127182700d194f6b0436.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, рассказала агентству "Прайм" старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Подзорова.Первое впечатление могут дать вкус, запах, цвет и наличие осадка.Ржавая вода обычно темная, а при отстаивании на дне стакана появляется осадок. Металлический привкус говорит об избытке железа, а темные пятна, остающиеся на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода. Высокую концентрацию щелочи в воде возможно обнаружить с помощью посуды из алюминия — пена в таком случае будет образовываться и без моющего средства. При наличии этих признаков необходимо максимально быстро устранить их, так как употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем, заключила специалист.
https://ria.ru/20230123/analizy-1846760149.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f56fed249ea7ec54a4885cafad8bec7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рэу имени г. в. плеханова, вода
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вода
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана

Ученая Подзорова: о качестве воды из-под крана говорят вкус, запах, цвет и наличие осадка

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Водопроводный кран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, рассказала агентству "Прайм" старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Подзорова.
Первое впечатление могут дать вкус, запах, цвет и наличие осадка.
«
"Вода не должна иметь постороннего или резкого запаха, например, хлорки", - сказала эксперт.
Ржавая вода обычно темная, а при отстаивании на дне стакана появляется осадок. Металлический привкус говорит об избытке железа, а темные пятна, остающиеся на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода. Высокую концентрацию щелочи в воде возможно обнаружить с помощью посуды из алюминия — пена в таком случае будет образовываться и без моющего средства. При наличии этих признаков необходимо максимально быстро устранить их, так как употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем, заключила специалист.
Проведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО Мосводоканал - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году
23 января, 13:14
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаВода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала