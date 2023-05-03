https://ria.ru/20230503/vertolet-1869419279.html

Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь

Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь - РИА Новости, 03.05.2023

Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь

Вертолёт Ми-2 забайкальского прииска, который ранее не вышел на контрольную связь, приземлился в Сретенском районе в центральной части Забайкалья, всё в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:41

2023-05-03T14:41

2023-05-03T14:54

происшествия

ми-2

забайкальский край

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ЧИТА, 3 мая - РИА Новости. Вертолёт Ми-2 забайкальского прииска, который ранее не вышел на контрольную связь, приземлился в Сретенском районе в центральной части Забайкалья, всё в порядке, сообщил РИА Новости глава района Алексей Закурдаев.Ранее в среду глава Сретенского района рассказал о не вышедшем на контрольную связь вертолете."Вертолёт только что приземлился. Вышли на связь. Всё в порядке. До этого не могли связаться по техническим причинам. По уточнённым данным, вертолет прииска Усть-Карска", - уточнил глава района.

https://ria.ru/20221108/mi-2-1830083417.html

забайкальский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ми-2, забайкальский край