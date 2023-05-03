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Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь - РИА Новости, 03.05.2023
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14:41 03.05.2023 (обновлено: 14:54 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/vertolet-1869419279.html
Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь
Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь - РИА Новости, 03.05.2023
Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь
Вертолёт Ми-2 забайкальского прииска, который ранее не вышел на контрольную связь, приземлился в Сретенском районе в центральной части Забайкалья, всё в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:41
2023-05-03T14:54
происшествия
ми-2
забайкальский край
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ЧИТА, 3 мая - РИА Новости. Вертолёт Ми-2 забайкальского прииска, который ранее не вышел на контрольную связь, приземлился в Сретенском районе в центральной части Забайкалья, всё в порядке, сообщил РИА Новости глава района Алексей Закурдаев.Ранее в среду глава Сретенского района рассказал о не вышедшем на контрольную связь вертолете."Вертолёт только что приземлился. Вышли на связь. Всё в порядке. До этого не могли связаться по техническим причинам. По уточнённым данным, вертолет прииска Усть-Карска", - уточнил глава района.
https://ria.ru/20221108/mi-2-1830083417.html
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происшествия, ми-2, забайкальский край
Происшествия, Ми-2, Забайкальский край
Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь

Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 благополучно приземлился и сумел выйти на связь

© РИА Новости/АврораМногоцелевой вертолет Ми-2
Многоцелевой вертолет Ми-2
© РИА Новости/Аврора
Многоцелевой вертолет Ми-2 . Архивное фото
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ЧИТА, 3 мая - РИА Новости. Вертолёт Ми-2 забайкальского прииска, который ранее не вышел на контрольную связь, приземлился в Сретенском районе в центральной части Забайкалья, всё в порядке, сообщил РИА Новости глава района Алексей Закурдаев.
Ранее в среду глава Сретенского района рассказал о не вышедшем на контрольную связь вертолете.
"Вертолёт только что приземлился. Вышли на связь. Всё в порядке. До этого не могли связаться по техническим причинам. По уточнённым данным, вертолет прииска Усть-Карска", - уточнил глава района.
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ПроисшествияМи-2Забайкальский край
 
 
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