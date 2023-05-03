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В Забайкалье потеряли связь с вертолетом Ми-2 - РИА Новости, 03.05.2023
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14:24 03.05.2023 (обновлено: 14:37 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/vertolet-1869412051.html
В Забайкалье потеряли связь с вертолетом Ми-2
В Забайкалье потеряли связь с вертолетом Ми-2 - РИА Новости, 03.05.2023
В Забайкалье потеряли связь с вертолетом Ми-2
Вертолёт Ми-2, предварительно, принадлежащий прииску, не вышел на контрольную связь в Сретенском районе в центральной части Забайкальского края, сообщил РИА... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:24
2023-05-03T14:37
ми-2
россия
происшествия
сретенский район
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 3 мая - РИА Новости. Вертолёт Ми-2, предварительно, принадлежащий прииску, не вышел на контрольную связь в Сретенском районе в центральной части Забайкальского края, сообщил РИА Новости глава района Алексей Закурдаев.Он добавил, что информация уточняется, сейчас выясняется, откуда должен был взлетать вертолёт."Если подтвердится, поиски будут организованы с воздуха утром. У нас район таёжный, поэтому необходимо будет ждать", - добавил глава района.В пресс-службе МЧС по Забайкалью отметили, что информация проверяется.
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россия
сретенский район
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ми-2, россия, происшествия, сретенский район, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ми-2, Россия, Происшествия, Сретенский район, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье потеряли связь с вертолетом Ми-2

В Забайкалье вертолет Ми-2, предварительно, принадлежащий прииску, не вышел на связь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-2 . Архивное фото
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ЧИТА, 3 мая - РИА Новости. Вертолёт Ми-2, предварительно, принадлежащий прииску, не вышел на контрольную связь в Сретенском районе в центральной части Забайкальского края, сообщил РИА Новости глава района Алексей Закурдаев.
«
"Вертолёт Ми-2 не вышел на контрольную связь, должен был пролетать в 18.00 (12.00 мск). По предварительной информации, вертолёт прииска "Соловьёвский", - сказал Закурдаев.
Он добавил, что информация уточняется, сейчас выясняется, откуда должен был взлетать вертолёт.
"Если подтвердится, поиски будут организованы с воздуха утром. У нас район таёжный, поэтому необходимо будет ждать", - добавил глава района.
В пресс-службе МЧС по Забайкалью отметили, что информация проверяется.
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Ми-2РоссияПроисшествияСретенский районЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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