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В Забайкалье потеряли связь с вертолетом Ми-2

В Забайкалье потеряли связь с вертолетом Ми-2 - РИА Новости, 03.05.2023

В Забайкалье потеряли связь с вертолетом Ми-2

Вертолёт Ми-2, предварительно, принадлежащий прииску, не вышел на контрольную связь в Сретенском районе в центральной части Забайкальского края, сообщил РИА... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:24

2023-05-03T14:24

2023-05-03T14:37

ми-2

россия

происшествия

сретенский район

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 3 мая - РИА Новости. Вертолёт Ми-2, предварительно, принадлежащий прииску, не вышел на контрольную связь в Сретенском районе в центральной части Забайкальского края, сообщил РИА Новости глава района Алексей Закурдаев.Он добавил, что информация уточняется, сейчас выясняется, откуда должен был взлетать вертолёт."Если подтвердится, поиски будут организованы с воздуха утром. У нас район таёжный, поэтому необходимо будет ждать", - добавил глава района.В пресс-службе МЧС по Забайкалью отметили, что информация проверяется.

https://ria.ru/20230426/mig-31-1867945933.html

россия

сретенский район

забайкальский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

ми-2, россия, происшествия, сретенский район, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)