https://ria.ru/20230503/verbovka-1869330066.html
Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его вербовали
Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его вербовали - РИА Новости, 03.05.2023
Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его вербовали
Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец его вербовал в 2022 году в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:06
2023-05-03T10:06
2023-05-03T10:48
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец его вербовал в 2022 году в польском Кракове, кадры его опроса обнародовала ФСБ России. "Меня завербовали в 2022 году в июне месяце, в середине июня… Я выезжал в Польшу. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки, близким другом главы главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова", - сказал Подвальный. "Я приехал в Польшу по договоренности, мы созвонились. Он мне набрал первый раз еще в марте месяце, просил приехать куда-нибудь в зарубеж какой-нибудь. После того как внуки мои закончили школу, мы выехали с детьми в город Краков, где встретились. Там и произошла вербовка", - добавил Подвальный. По его словам, у украинской военной разведки он получил псевдоним "Сократ". Также он объяснил, почему сотрудничал с украинской военной разведкой. "Мои сыновья, Подвальный Алексей Викторович, 1985-го (года рождения) и Подвальный Александр Викторович, 1987-го, уклонялись от мобилизации в Украине. Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины", - сказал задержанный. Также он рассказал, что ему Украина ставила задачи следить за главой Крыма Сергеем Аксеновым, спикером парламента Владимиром Константиновым и мэром Ялты Яниной Павленко, собирать данные "для последующих их ликвидаций".ФСБ сообщила в среду, что раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847291294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его вербовали
Готовивший теракты в Крыму Подвальный признал, что его вербовал замглавы офиса Зеленского
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец его вербовал в 2022 году в польском Кракове, кадры его опроса обнародовала ФСБ России.
"Меня завербовали в 2022 году в июне месяце, в середине июня… Я выезжал в Польшу
. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки, близким другом главы главного управления разведки Минобороны Украины
Кирилла Буданова", - сказал Подвальный.
"Я приехал в Польшу по договоренности, мы созвонились. Он мне набрал первый раз еще в марте месяце, просил приехать куда-нибудь в зарубеж какой-нибудь. После того как внуки мои закончили школу, мы выехали с детьми в город Краков, где встретились. Там и произошла вербовка", - добавил Подвальный. По его словам, у украинской военной разведки он получил псевдоним "Сократ".
Также он объяснил, почему сотрудничал с украинской военной разведкой. "Мои сыновья, Подвальный Алексей Викторович, 1985-го (года рождения) и Подвальный Александр Викторович, 1987-го, уклонялись от мобилизации в Украине. Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины", - сказал задержанный. Также он рассказал, что ему Украина ставила задачи следить за главой Крыма Сергеем Аксеновым, спикером парламента Владимиром Константиновым и мэром Ялты Яниной Павленко, собирать данные "для последующих их ликвидаций".
ФСБ сообщила в среду, что раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов
, спикер парламента Владимир Константинов
, мэр Ялты Янина Павленко
, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец.
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