https://ria.ru/20230503/verbovka-1869330066.html

Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его вербовали

Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его вербовали - РИА Новости, 03.05.2023

Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его вербовали

Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец его вербовал в 2022 году в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:06

2023-05-03T10:06

2023-05-03T10:48

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

польша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец его вербовал в 2022 году в польском Кракове, кадры его опроса обнародовала ФСБ России. "Меня завербовали в 2022 году в июне месяце, в середине июня… Я выезжал в Польшу. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки, близким другом главы главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова", - сказал Подвальный. "Я приехал в Польшу по договоренности, мы созвонились. Он мне набрал первый раз еще в марте месяце, просил приехать куда-нибудь в зарубеж какой-нибудь. После того как внуки мои закончили школу, мы выехали с детьми в город Краков, где встретились. Там и произошла вербовка", - добавил Подвальный. По его словам, у украинской военной разведки он получил псевдоним "Сократ". Также он объяснил, почему сотрудничал с украинской военной разведкой. "Мои сыновья, Подвальный Алексей Викторович, 1985-го (года рождения) и Подвальный Александр Викторович, 1987-го, уклонялись от мобилизации в Украине. Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины", - сказал задержанный. Также он рассказал, что ему Украина ставила задачи следить за главой Крыма Сергеем Аксеновым, спикером парламента Владимиром Константиновым и мэром Ялты Яниной Павленко, собирать данные "для последующих их ликвидаций".ФСБ сообщила в среду, что раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847291294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)