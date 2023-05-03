https://ria.ru/20230503/urals-1869300457.html

"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России

"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России - РИА Новости, 03.05.2023

"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России

Роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет постепенно снижаться в пользу других, более дорогих эталонных сортов, говорится в докладе "Росконгресса"... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T01:20

2023-05-03T01:20

2023-05-03T01:20

экономика

россия

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

федеральная служба государственной статистики (росстат)

urals

brent

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет постепенно снижаться в пользу других, более дорогих эталонных сортов, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости. Состав нефти в каждом месторождении уникален, поэтому для упрощения ценообразования и торговли используются эталонные сорта, которые отличаются, прежде всего, плотностью и содержанием серы. Среди самых известных сортов на мировом рынке - европейский Brent, американский WTI, ближневосточный Dubai Crude. Основная часть российской нефти относится к сорту Urals - это тяжелая высокосернистая нефть. Но в нем выделяются и другие, более легкие и чистые сорта, которые одновременно являются и более дорогими. "Концентрация участников торгов только на Urals приводит к тому, что ожидаемые объемы экспортной выручки занижаются, и её фактический размер может оказаться существенно больше", - отмечают эксперты. Авторы доклада приводят данные Минэнерго РФ, согласно которым, добыча российской нефти в 2023 году ожидается на уровне около 9,5 миллиона баррелей в сутки, учитывая добровольное сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое продлится до конца этого года. "Иностранные эксперты ожидают, что предложение будет выше", - говорится в документе. Апрельский прогноз ОПЕК для России на 2023 год - 10,3 миллиона баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство в апреле 2023 года предполагало, что средние объемы добычи в РФ будут на уровне 10,5 миллиона баррелей в сутки. В конце апреля Росстат прекратил публиковать ежемесячную статистику по добыче нефти в РФ.

https://ria.ru/20230419/neft-1866360349.html

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экономика, россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, федеральная служба государственной статистики (росстат), urals, brent, wti (нефть)