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"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России - РИА Новости, 03.05.2023
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01:20 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/urals-1869300457.html
"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России
"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России - РИА Новости, 03.05.2023
"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России
Роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет постепенно снижаться в пользу других, более дорогих эталонных сортов, говорится в докладе "Росконгресса"... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T01:20
2023-05-03T01:20
экономика
россия
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
федеральная служба государственной статистики (росстат)
urals
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет постепенно снижаться в пользу других, более дорогих эталонных сортов, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости. Состав нефти в каждом месторождении уникален, поэтому для упрощения ценообразования и торговли используются эталонные сорта, которые отличаются, прежде всего, плотностью и содержанием серы. Среди самых известных сортов на мировом рынке - европейский Brent, американский WTI, ближневосточный Dubai Crude. Основная часть российской нефти относится к сорту Urals - это тяжелая высокосернистая нефть. Но в нем выделяются и другие, более легкие и чистые сорта, которые одновременно являются и более дорогими. "Концентрация участников торгов только на Urals приводит к тому, что ожидаемые объемы экспортной выручки занижаются, и её фактический размер может оказаться существенно больше", - отмечают эксперты. Авторы доклада приводят данные Минэнерго РФ, согласно которым, добыча российской нефти в 2023 году ожидается на уровне около 9,5 миллиона баррелей в сутки, учитывая добровольное сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое продлится до конца этого года. "Иностранные эксперты ожидают, что предложение будет выше", - говорится в документе. Апрельский прогноз ОПЕК для России на 2023 год - 10,3 миллиона баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство в апреле 2023 года предполагало, что средние объемы добычи в РФ будут на уровне 10,5 миллиона баррелей в сутки. В конце апреля Росстат прекратил публиковать ежемесячную статистику по добыче нефти в РФ.
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экономика, россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, федеральная служба государственной статистики (росстат), urals, brent, wti (нефть)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ОПЕК, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Urals, Brent, WTI (нефть)
"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России

"Росконгресс": роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет постепенно снижаться

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет постепенно снижаться в пользу других, более дорогих эталонных сортов, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Роль сорта Urals в среднесрочной перспективе будет снижаться, так как увеличивается доля поставок нефти других экспортных сортов, включая Siberian Light, ESPO, Sokol, Vityaz, ARCO, Sakhalin Blend", - говорится в документе.
Состав нефти в каждом месторождении уникален, поэтому для упрощения ценообразования и торговли используются эталонные сорта, которые отличаются, прежде всего, плотностью и содержанием серы. Среди самых известных сортов на мировом рынке - европейский Brent, американский WTI, ближневосточный Dubai Crude.
Основная часть российской нефти относится к сорту Urals - это тяжелая высокосернистая нефть. Но в нем выделяются и другие, более легкие и чистые сорта, которые одновременно являются и более дорогими.
"Концентрация участников торгов только на Urals приводит к тому, что ожидаемые объемы экспортной выручки занижаются, и её фактический размер может оказаться существенно больше", - отмечают эксперты.
Авторы доклада приводят данные Минэнерго РФ, согласно которым, добыча российской нефти в 2023 году ожидается на уровне около 9,5 миллиона баррелей в сутки, учитывая добровольное сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое продлится до конца этого года. "Иностранные эксперты ожидают, что предложение будет выше", - говорится в документе.
Апрельский прогноз ОПЕК для России на 2023 год - 10,3 миллиона баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство в апреле 2023 года предполагало, что средние объемы добычи в РФ будут на уровне 10,5 миллиона баррелей в сутки. В конце апреля Росстат прекратил публиковать ежемесячную статистику по добыче нефти в РФ.
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ЭкономикаРоссияЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКФедеральная служба государственной статистики (Росстат)UralsBrentWTI (нефть)
 
 
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