https://ria.ru/20230503/ukraina-1869520846.html
"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу
"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу - РИА Новости, 03.05.2023
"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу
Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:58
2023-05-03T21:58
2023-05-03T21:58
политика
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.Барака много раз критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций Америки.
https://ria.ru/20230503/operatsiya-1869491887.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, сша, россия
Политика, Украина, США, Россия
"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу
Американский правозащитник Барака заявил о скором завершении конфликта на Украине