https://ria.ru/20230503/ukraina-1869520846.html

"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу

"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу - РИА Новости, 03.05.2023

"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T21:58

2023-05-03T21:58

2023-05-03T21:58

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.Барака много раз критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций Америки.

https://ria.ru/20230503/operatsiya-1869491887.html

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