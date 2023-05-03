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"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу - РИА Новости, 03.05.2023
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21:58 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869520846.html
"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу
"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу - РИА Новости, 03.05.2023
"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу
Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:58
2023-05-03T21:58
политика
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сша
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.Барака много раз критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций Америки.
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политика, украина, сша, россия
Политика, Украина, США, Россия
"Последний шаг". В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу

Американский правозащитник Барака заявил о скором завершении конфликта на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.
«
"Освещение медиакорпорациями украинского конфликта в США не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение. Война на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. Все это знают, кроме американцев", — заявил он.
Барака много раз критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций Америки.
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