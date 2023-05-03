Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву
Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
"Мы не атакуем Путина или Москву, мы боремся на нашей территории... У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировали на сайте президента Финляндии. По словам Зеленского, у России "больше нет побед" и ей "нечем мотивировать" население.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко публиковал 24 апреля в своем Telegram-канале кадры с дрона, якобы летающего между башнями Кремля, он также утверждал, что у Кремля есть все шансы "уже очень скоро оказаться в зоне поражения".
Об угрозах ударов по Москве сообщала 24 апреля и газета Washington Post - со ссылкой на очередную порцию материалов утечки американских документов. Газета указывала, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по территории РФ 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона атаки были отложены.