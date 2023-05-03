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Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 03.05.2023 (обновлено: 18:53 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869488058.html
Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву
Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву
Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:37
2023-05-03T18:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
россия
владимир путин
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было."Мы не атакуем Путина или Москву, мы боремся на нашей территории... У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировали на сайте президента Финляндии. По словам Зеленского, у России "больше нет побед" и ей "нечем мотивировать" население.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко публиковал 24 апреля в своем Telegram-канале кадры с дрона, якобы летающего между башнями Кремля, он также утверждал, что у Кремля есть все шансы "уже очень скоро оказаться в зоне поражения".Об угрозах ударов по Москве сообщала 24 апреля и газета Washington Post - со ссылкой на очередную порцию материалов утечки американских документов. Газета указывала, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по территории РФ 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона атаки были отложены.
https://ria.ru/20230503/kreml-1869450855.html
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html
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украина, в мире, владимир зеленский, россия, владимир путин, москва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву

Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В ГД назвали слова Киева о непричастности к атаке на Кремль жалким лепетом
Вчера, 16:39
"Мы не атакуем Путина или Москву, мы боремся на нашей территории... У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировали на сайте президента Финляндии. По словам Зеленского, у России "больше нет побед" и ей "нечем мотивировать" население.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко публиковал 24 апреля в своем Telegram-канале кадры с дрона, якобы летающего между башнями Кремля, он также утверждал, что у Кремля есть все шансы "уже очень скоро оказаться в зоне поражения".
Об угрозах ударов по Москве сообщала 24 апреля и газета Washington Post - со ссылкой на очередную порцию материалов утечки американских документов. Газета указывала, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по территории РФ 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона атаки были отложены.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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