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Захарова оценила идею Китая создать делегацию по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869477653.html
Захарова оценила идею Китая создать делегацию по урегулированию на Украине
Захарова оценила идею Китая создать делегацию по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.05.2023
Захарова оценила идею Китая создать делегацию по урегулированию на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение КНР создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:54
2023-05-03T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
мария захарова
ли хуэй
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение КНР создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявила РИА Новости, что Пекин занимает непредвзятую позицию, прекрасно разбирается в причинах происходящего, Москва ценит готовность Пекина внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем. Ранее сообщалось, что китайская сторона приняла решение о создании делегации по урегулированию украинского кризиса, которую возглавит бывший посол КНР в РФ - Ли Хуэй. Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "нам хорошо известен Специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии, один из ведущих русистов МИД КНР, посол в России в 2009-2019 годах Ли Хуэй". "Он много сделал для развития отношений между нашими странами, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. За большой личный вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая в 2019 году президент России Владимир Путин наградил господина Ли Хуэя Орденом Дружбы", - напомнила она. "Исходим из того, что Китай не только занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, но и прекрасно разбирается в причинах и сути происходящего", - указала Захарова."Сейчас Россия противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина выполняет функции инструмента и плацдарма вооруженной борьбы, а Запад играет роль штаба, тыла, поставщика разведданных, вооружений и целеуказаний. Все, кто предлагает свое посредничество и добрые услуги, должны это понимать", - отметила она. "Со своей стороны, высоко ценим искреннюю готовность наших китайских друзей внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем", - заключила Мария Захарова. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230428/kitay-1868440793.html
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в мире, китай, россия, украина, мария захарова, ли хуэй, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Мария Захарова, Ли Хуэй, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова оценила идею Китая создать делегацию по урегулированию на Украине

Захарова: Россия ценит готовность Китая помогать в урегулировании ситуации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение КНР создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявила РИА Новости, что Пекин занимает непредвзятую позицию, прекрасно разбирается в причинах происходящего, Москва ценит готовность Пекина внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.
Ранее сообщалось, что китайская сторона приняла решение о создании делегации по урегулированию украинского кризиса, которую возглавит бывший посол КНР в РФ - Ли Хуэй.
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Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "нам хорошо известен Специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии, один из ведущих русистов МИД КНР, посол в России в 2009-2019 годах Ли Хуэй".
"Он много сделал для развития отношений между нашими странами, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. За большой личный вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая в 2019 году президент России Владимир Путин наградил господина Ли Хуэя Орденом Дружбы", - напомнила она.
"Исходим из того, что Китай не только занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, но и прекрасно разбирается в причинах и сути происходящего", - указала Захарова.
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"Сейчас Россия противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина выполняет функции инструмента и плацдарма вооруженной борьбы, а Запад играет роль штаба, тыла, поставщика разведданных, вооружений и целеуказаний. Все, кто предлагает свое посредничество и добрые услуги, должны это понимать", - отметила она.
"Со своей стороны, высоко ценим искреннюю готовность наших китайских друзей внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем", - заключила Мария Захарова.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаМария ЗахароваЛи ХуэйСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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