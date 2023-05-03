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В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869393079.html
В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма
В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма - РИА Новости, 03.05.2023
В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма
Термин "рашизм" не имеет никакой научной и исторической основы, а то, что под этим подразумевается распространение русского языка и культуры - это уже... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:11
2023-05-03T13:11
специальная военная операция на украине
россия
александр брод
в мире
украина
совет по правам человека при президенте рф (спч)
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Термин "рашизм" не имеет никакой научной и исторической основы, а то, что под этим подразумевается распространение русского языка и культуры - это уже "клиника", это говорит о еще одном проявлении неонацизма, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России, и призвала все страны его осудить. В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма" указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви, российских СМИ. "У термина "рашизм" нет никакой научной, исторической основы. А то, что под этим понятием подразумевается, в том числе, распространение русской культуры и языка, это уже клиника. Ещё одно проявление украинского неонацизма. Бессильная ненависть душит украинские власти, уже и не знают, что предпринять, как нагадить России", - сказал Брод. Он отметил, что подобные "псевдолингвистические" и идеологические упражнения Киева ещё раз подчеркнули "тождественность украинского и гитлеровского режимов". "В нацистской Германии тоже любили создавать неологизмы, основанные на ненависти к политическим противникам и, по мнению фашистов, "неполноценным расам". В 1945 году, после Победы над нацистской Германией, эти слова были исключены из лексикона жителей Германии", - добавил правозащитник. На заседании СБ ООН 14 марта исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский сообщал, что в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии. Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869247675.html
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Кирилл Волков
Кирилл Волков
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россия, александр брод, в мире, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Брод, В мире, Украина, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма

Член СПЧ Брод назвал введение понятия "рашизм" на Украине еще одним проявлением неонацизма

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Термин "рашизм" не имеет никакой научной и исторической основы, а то, что под этим подразумевается распространение русского языка и культуры - это уже "клиника", это говорит о еще одном проявлении неонацизма, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России, и призвала все страны его осудить. В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма" указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви, российских СМИ.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Источник прокомментировал введение в оборот на Украине термина "рашизм"
2 мая, 18:41
"У термина "рашизм" нет никакой научной, исторической основы. А то, что под этим понятием подразумевается, в том числе, распространение русской культуры и языка, это уже клиника. Ещё одно проявление украинского неонацизма. Бессильная ненависть душит украинские власти, уже и не знают, что предпринять, как нагадить России", - сказал Брод.
Он отметил, что подобные "псевдолингвистические" и идеологические упражнения Киева ещё раз подчеркнули "тождественность украинского и гитлеровского режимов". "В нацистской Германии тоже любили создавать неологизмы, основанные на ненависти к политическим противникам и, по мнению фашистов, "неполноценным расам". В 1945 году, после Победы над нацистской Германией, эти слова были исключены из лексикона жителей Германии", - добавил правозащитник.
На заседании СБ ООН 14 марта исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский сообщал, что в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии.
Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БродВ миреУкраинаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Алексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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