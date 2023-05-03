В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма
Член СПЧ Брод назвал введение понятия "рашизм" на Украине еще одним проявлением неонацизма
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Термин "рашизм" не имеет никакой научной и исторической основы, а то, что под этим подразумевается распространение русского языка и культуры - это уже "клиника", это говорит о еще одном проявлении неонацизма, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России, и призвала все страны его осудить. В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма" указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви, российских СМИ.
"У термина "рашизм" нет никакой научной, исторической основы. А то, что под этим понятием подразумевается, в том числе, распространение русской культуры и языка, это уже клиника. Ещё одно проявление украинского неонацизма. Бессильная ненависть душит украинские власти, уже и не знают, что предпринять, как нагадить России", - сказал Брод.
Он отметил, что подобные "псевдолингвистические" и идеологические упражнения Киева ещё раз подчеркнули "тождественность украинского и гитлеровского режимов". "В нацистской Германии тоже любили создавать неологизмы, основанные на ненависти к политическим противникам и, по мнению фашистов, "неполноценным расам". В 1945 году, после Победы над нацистской Германией, эти слова были исключены из лексикона жителей Германии", - добавил правозащитник.
На заседании СБ ООН 14 марта исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский сообщал, что в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии.
Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.