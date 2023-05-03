https://ria.ru/20230503/ukraina-1869393079.html

В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма

В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма - РИА Новости, 03.05.2023

В СПЧ назвали введение понятия "рашизм" на Украине проявлением неонацизма

Термин "рашизм" не имеет никакой научной и исторической основы, а то, что под этим подразумевается распространение русского языка и культуры - это уже... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:11

2023-05-03T13:11

2023-05-03T13:11

специальная военная операция на украине

россия

александр брод

в мире

украина

совет по правам человека при президенте рф (спч)

алексей гончаренко

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Термин "рашизм" не имеет никакой научной и исторической основы, а то, что под этим подразумевается распространение русского языка и культуры - это уже "клиника", это говорит о еще одном проявлении неонацизма, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России, и призвала все страны его осудить. В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма" указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви, российских СМИ. "У термина "рашизм" нет никакой научной, исторической основы. А то, что под этим понятием подразумевается, в том числе, распространение русской культуры и языка, это уже клиника. Ещё одно проявление украинского неонацизма. Бессильная ненависть душит украинские власти, уже и не знают, что предпринять, как нагадить России", - сказал Брод. Он отметил, что подобные "псевдолингвистические" и идеологические упражнения Киева ещё раз подчеркнули "тождественность украинского и гитлеровского режимов". "В нацистской Германии тоже любили создавать неологизмы, основанные на ненависти к политическим противникам и, по мнению фашистов, "неполноценным расам". В 1945 году, после Победы над нацистской Германией, эти слова были исключены из лексикона жителей Германии", - добавил правозащитник. На заседании СБ ООН 14 марта исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский сообщал, что в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии. Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869247675.html

https://ria.ru/20220816/istoriya-1810105836.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр брод, в мире, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр