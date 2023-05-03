https://ria.ru/20230503/ukraina-1869384794.html
В трех областях Украины повреждены электросети
В трех областях Украины повреждены электросети - РИА Новости, 03.05.2023
В трех областях Украины повреждены электросети
В Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний, частично без света остается ряд населенных пунктов,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:52
2023-05-03T12:52
2023-05-03T12:52
в мире
украина
черниговская область
сумская область
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний, частично без света остается ряд населенных пунктов, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ночью в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях. "В восточных областях есть повреждения в сетях облэнерго. В Сумской области двумя авиабомбами прицельно уничтожен один из объектов распределительных электросетей, без света осталось более 4 тысяч абонентов. Артобстрелами также были повреждены распределительные сети в Черниговской, Харьковской, Донецкой областях", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также отмечается, что продолжаются ремонтные работы. Сообщается, что погода и половодье способствуют активной работе гидроэлектростанций и электростанций из возобновляемых источников энергии, что помогает компенсировать уменьшение доли тепловых и атомных электростанций, возникшее из-за начала летних ремонтных кампаний. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html
https://ria.ru/20230503/doverie-1869301135.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черниговская область, сумская область, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Черниговская область, Сумская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины повреждены электросети
В Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины повреждены энергосети