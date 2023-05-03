https://ria.ru/20230503/ukraina-1869384794.html

В трех областях Украины повреждены электросети

В трех областях Украины повреждены электросети - РИА Новости, 03.05.2023

В трех областях Украины повреждены электросети

В Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний, частично без света остается ряд населенных пунктов,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:52

2023-05-03T12:52

2023-05-03T12:52

в мире

украина

черниговская область

сумская область

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний, частично без света остается ряд населенных пунктов, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ночью в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях. "В восточных областях есть повреждения в сетях облэнерго. В Сумской области двумя авиабомбами прицельно уничтожен один из объектов распределительных электросетей, без света осталось более 4 тысяч абонентов. Артобстрелами также были повреждены распределительные сети в Черниговской, Харьковской, Донецкой областях", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также отмечается, что продолжаются ремонтные работы. Сообщается, что погода и половодье способствуют активной работе гидроэлектростанций и электростанций из возобновляемых источников энергии, что помогает компенсировать уменьшение доли тепловых и атомных электростанций, возникшее из-за начала летних ремонтных кампаний. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html

https://ria.ru/20230503/doverie-1869301135.html

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черниговская область

сумская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, черниговская область, сумская область, укрэнерго, вооруженные силы рф