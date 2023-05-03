https://ria.ru/20230503/ukraina-1869377461.html
В МИД заявили, что Россия не получала предложений от Ватикана по Украине
В МИД заявили, что Россия не получала предложений от Ватикана по Украине - РИА Новости, 03.05.2023
В МИД заявили, что Россия не получала предложений от Ватикана по Украине
Россия не получала от Ватикана конкретных предложений по мирному урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:32
2023-05-03T12:32
2023-05-03T12:52
специальная военная операция на украине
россия
ватикан
украина
мария захарова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия не получала от Ватикана конкретных предложений по мирному урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По состоянию на сегодняшний день российская сторона не получала от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов мирного урегулирования украинского кризиса. Ничего такого у нас нет", - сказала Захарова.Она уточнила, что с начала специальной военной операции продолжаются контакты с Ватиканом на высшем уровне, Святой Престол неоднократно выражал готовность оказать "посреднические услуги" в урегулировании конфликта на Украине и знаком с позицией российской стороны."Они (Ватикан - ред.) хорошо знают нашу позицию в отношении перспектив мирного переговорного процесса по Украине. К сожалению, Зеленский сам себе запретил вести мирные переговоры с нашей страной. И сам себе, и всему своему режиму. Закрепил это все законодательно", - добавила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507204.html
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россия, ватикан, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ватикан, Украина, Мария Захарова
В МИД заявили, что Россия не получала предложений от Ватикана по Украине
Захарова: Россия не получала от Ватикана предложений по мирному урегулированию на Украине