https://ria.ru/20230503/ukraina-1869317020.html

Западные спонсоры засомневались в успехе украинского контрнаступления

Западные спонсоры засомневались в успехе украинского контрнаступления - РИА Новости, 03.05.2023

Западные спонсоры засомневались в успехе украинского контрнаступления

Киевские власти в конце апреля - начале мая практически в ежедневном режиме заявляют о готовности к контрнаступлению; в то же время на Западе, где и в словах... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:25

2023-05-03T08:25

2023-05-03T08:25

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

петр павел

леонид ивлев

в мире

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Киевские власти в конце апреля - начале мая практически в ежедневном режиме заявляют о готовности к контрнаступлению; в то же время на Западе, где и в словах официальных лиц и в "утечках" источников успех подобных действий ставится под сомнение, растет раздражение планами Украины вступить в НАТО и многомиллиардными расходами на военную помощь. Официально большинство западных чиновников стараются выглядеть оптимистично, но их недовольство и опасения становятся достоянием общественности после общения анонимных источников со СМИ. Украина ждет отмашкиУкраинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Одной из целей называется выход к побережью Азовского моря. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что контрнаступление якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Со своей стороны, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что ожидаемое контрнаступление украинских войск не следует воспринимать как последнюю битву. По его мнению, для достижения Украиной побед на поле боя могут быть два и более контрнаступления. Он считает, что нынешний конфликт не тот, который можно заморозить. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Но не хватает техники и боеприпасовСША передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся, заявил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби. "Исходя из наших переговоров с украинцами о том, что им необходимо для планируемого ими на весну наступления, мы передали почти все, что было в том списке. Мы завершили (поставки - ред.) почти 100% того, что они запросили", - сказал представитель администрации США, отметив, что "новые пакеты помощи от нас (будут – ред.) очень-очень скоро". Однако побывавший в Киеве президент Чехии Петр Павел сообщил, что главная проблема украинской армии сегодня - нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром. "Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления..." - сказал Павел, по мнению которого российская армия имеет преимущество в арторудиях и ракетных установках, но прежде всего - в количестве боеприпасов. Поэтому Запад сомневается в успехеБританская газета Times, ссылаясь на просочившиеся в сеть данные американской разведки, отмечала, что Украина вряд ли добьется крупных успехов в рамках контрнаступления: она не готова к нему, а лучшее, что ждет Киев в таком случае, это "скромные территориальные завоевания". "Американские чиновники считают, что наступление маловероятно приведет к резкому изменению импульса в пользу Украины", - пишет газета New York Times. Как отмечает издание, украинские военные сталкиваются со многими проблемами, в частности из-за того, что интенсивные бои под Артемовском "истощили их запасы боеприпасов и привели к большим потерям в ряде опытных подразделений". В связи с этим наиболее вероятным исходом остается "тупиковая ситуация". Кроме того, в Вашингтоне считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, а возможные территориальные приобретения, которых Киев планирует добиться в ходе контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров, сообщает газета Monde со ссылкой на европейского дипломата. Согласно дипломату, США "враждебно" настроены по отношению к членству Украины в НАТО и предпочитают в двустороннем порядке предоставить ей гарантии безопасности. Также западные страны обеспокоены состоянием вооруженных сил Украины перед планируемым контрнаступлением и ценой помощи Киеву, пишет британская газета Guardian. "Стоимость военной и финансовой помощи Украине, очевидно, начинает беспокоить некоторых западных союзников", - отмечает газета. Как подчеркивает издание, наиболее оптимистично настроенные представители Украины и ее союзников надеются на повторение "драматических военных триумфов" прошлой весны и осени. Но те, кто провел время в окопах, менее оптимистичны в отношении прогресса. "Мы не готовы, ... нам нужно больше времени", - цитирует Guardian слова украинского солдата. Как отмечает газета, опасения военного перекликаются с мнением многих в Вашингтоне и в европейских столицах, которые вливают миллиарды в поддержку Украины, но беспокоятся о "состоянии ее вооруженных сил" после тяжелого года. И Украину ждет полный разгромЗампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного разгрома режима в Киеве и его ключевых фигур из-за заявлений о "возвращении" Крыма. Максимальное военное поражение украинским войскам будет нанесено путем массового уничтожения личного состава и военной техники, используемой "нацистским режимом в ходе контрнаступления", уверен зампред Совбеза. Со своей стороны, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что анонсируемое украинской стороной контрнаступление не оправдает ожиданий Запада и киевские власти уже готовят почву для объяснения своего провала. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал пиаром слова Зеленского о готовности захватить Крым. "Контрнаступление ВСУ, о котором столько много говорят в Киеве, похоже, уже перестало быть частью военной операции и превратилось в часть мифологизированного пиара. С одной стороны, это попытка запугать крымчан, держать их в страхе. С другой стороны - проверка боеготовности российских войск, вдруг они занервничают. Для этого и дроны запускают. И в-третьих, намек США и НАТО - не забывайте, давайте оружие и боеприпасы. Не выйдет. Наш ответ будет быстрым, жестким, военноубедительным. Дернутся ВСУ - получат по полной", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Зеленского и его заявления можно охарактеризовать русской пословицей: "Хвалился черт всем миром владеть, а Бог ему над свиньей дал власти".

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

https://ria.ru/20230503/sau-1869306345.html

https://ria.ru/20230503/doverie-1869301135.html

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869184604.html

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869134561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, петр павел, леонид ивлев, в мире