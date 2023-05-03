https://ria.ru/20230503/ukraina-1869296373.html

Сохранение Украины как государства не входит в планы США, заявил Патрушев

Сохранение Украины как государства не входит в планы США, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.05.2023

Сохранение Украины как государства не входит в планы США, заявил Патрушев

Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:06

2023-05-03T00:06

2023-05-03T00:15

николай патрушев

украина

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сша

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Украина, отметил он в интервью газете "Известия", необходима США "только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения".По его словам, "30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое"."А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит", - добавил секретарь Совбеза.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал мнение, что Украина не нужна ни Европе, ни США, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и поэтому прекратит свое существование.Что касается США, то, как отметил Медведев, "рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится", а "на военных и санкционных кампаниях пытаются сделать себе пиар политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии". С них американцы "рано или поздно спросят", почему истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или ЧП в их штатах, а "неведомой им страной 404", почему "ради какой-то малопонятной части России" они должны терпеть неудобства.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869184604.html

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николай патрушев, украина, россия, сша