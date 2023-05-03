https://ria.ru/20230503/udary-1869307880.html

Источник: остатки украинской ПВО уничтожают групповыми ударами "Ланцетов"

Источник: остатки украинской ПВО уничтожают групповыми ударами "Ланцетов" - РИА Новости, 03.05.2023

Источник: остатки украинской ПВО уничтожают групповыми ударами "Ланцетов"

Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет",... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T05:36

2023-05-03T05:36

2023-05-03T06:07

специальная военная операция на украине

украина

херсон

антон геращенко

вооруженные силы украины

нато

ростех

зрк с-300

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости информированный источник.Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение ЗРС семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.Четыре уничтоженных С-300На прошлой неделе осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российские военные за сутки уничтожили в районе Херсона с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", четыре украинские пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард". В результате были ликвидированы 14 военнослужащих ВСУ, еще десять получили ранения.Как рассказывал РИА Новости другой источник, по состоянию на начало апреля "Ланцеты" стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне СВО, из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала года, этими дронами-камикадзе было поражено около 45%.Самый опасный дронВ середине апреля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для украинских вооруженных сил."Дрон "Ланцет" — самый опасный дрон для нас... Очень полезный для уничтожения артиллерии", - привело его слова издание Economist."Ланцет" разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.Эти барражирующие боеприпасы применяются в ходе спецоперации для ударов по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

https://ria.ru/20230404/lantset-1862795239.html

https://ria.ru/20230318/lantset-1858747092.html

украина

херсон

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, херсон, антон геращенко, вооруженные силы украины, нато, ростех, зрк с-300, беспилотник "ланцет"