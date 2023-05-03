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Источник: остатки украинской ПВО уничтожают групповыми ударами "Ланцетов" - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 03.05.2023 (обновлено: 06:07 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/udary-1869307880.html
Источник: остатки украинской ПВО уничтожают групповыми ударами "Ланцетов"
Источник: остатки украинской ПВО уничтожают групповыми ударами "Ланцетов" - РИА Новости, 03.05.2023
Источник: остатки украинской ПВО уничтожают групповыми ударами "Ланцетов"
Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет",... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:36
2023-05-03T06:07
специальная военная операция на украине
украина
херсон
антон геращенко
вооруженные силы украины
нато
ростех
зрк с-300
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости информированный источник.Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение ЗРС семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.Четыре уничтоженных С-300На прошлой неделе осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российские военные за сутки уничтожили в районе Херсона с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", четыре украинские пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард". В результате были ликвидированы 14 военнослужащих ВСУ, еще десять получили ранения.Как рассказывал РИА Новости другой источник, по состоянию на начало апреля "Ланцеты" стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне СВО, из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала года, этими дронами-камикадзе было поражено около 45%.Самый опасный дронВ середине апреля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для украинских вооруженных сил."Дрон "Ланцет" — самый опасный дрон для нас... Очень полезный для уничтожения артиллерии", - привело его слова издание Economist."Ланцет" разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.Эти барражирующие боеприпасы применяются в ходе спецоперации для ударов по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
https://ria.ru/20230404/lantset-1862795239.html
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украина, херсон, антон геращенко, вооруженные силы украины, нато, ростех, зрк с-300, беспилотник "ланцет"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсон, Антон Геращенко, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ростех, ЗРК С-300, Беспилотник "Ланцет"
Источник: остатки украинской ПВО уничтожают групповыми ударами "Ланцетов"

ВС России наносят по остаткам ПВО Украины групповые удары 10 дронами-камикадзе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости информированный источник.
«

"В одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов "Ланцет", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение ЗРС семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.

Четыре уничтоженных С-300

На прошлой неделе осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российские военные за сутки уничтожили в районе Херсона с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", четыре украинские пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард". В результате были ликвидированы 14 военнослужащих ВСУ, еще десять получили ранения.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab
4 апреля, 05:10
Как рассказывал РИА Новости другой источник, по состоянию на начало апреля "Ланцеты" стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне СВО, из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала года, этими дронами-камикадзе было поражено около 45%.

Самый опасный дрон

В середине апреля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для украинских вооруженных сил.
"Дрон "Ланцет" — самый опасный дрон для нас... Очень полезный для уничтожения артиллерии", - привело его слова издание Economist.
"Ланцет" разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.
Эти барражирующие боеприпасы применяются в ходе спецоперации для ударов по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонАнтон ГеращенкоВооруженные силы УкраиныНАТОРостехЗРК С-300Беспилотник "Ланцет"
 
 
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