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Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР
Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР - РИА Новости, 03.05.2023
Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР
Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал в ответ на атаку беспилотников на Кремль нанести ответные удары по трем адресам... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:48
2023-05-03T15:48
2023-05-03T15:48
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир рогов
владимир путин
украина
служба безопасности украины
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал в ответ на атаку беспилотников на Кремль нанести ответные удары по трем адресам в Киеве – по офису президента, СБУ и ГУР. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Пора нанести сокрушительные ответные удары по трем адрес в Киеве. Это улица Банковая, 11, где находится администрация президента Украины, улица Владимирская, 33 – офис СБУ и улица Электриков, 33 – офис Главного управления разведки Минобороны", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, нанесение ударов по этим зданиям станет сигналом для тысяч подчиненных режима Владимира Зеленского, что Россия берется за дело серьезно и больше ни с кем церемониться не будет. "Как только в Киеве увидят развалины, там осознают, что для них это все более чем чревато и закончится очень печально. Развалины зданий офиса президента Украины, СБУ и ГУР важно с точки зрения символизма и понимания, что Россия возьмется за наказание негодяев серьезно. Неотвратимость наказания - это то, что остановит их от новых терактов", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230503/putin-1869419375.html
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Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР
Рогов призвал в ответ на атаку дронов на Кремль ударить по офису Зеленского, СБУ и ГУР