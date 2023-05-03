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Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/udar-1869435109.html
Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР
Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР - РИА Новости, 03.05.2023
Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР
Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал в ответ на атаку беспилотников на Кремль нанести ответные удары по трем адресам... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:48
2023-05-03T15:48
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир рогов
владимир путин
украина
служба безопасности украины
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал в ответ на атаку беспилотников на Кремль нанести ответные удары по трем адресам в Киеве – по офису президента, СБУ и ГУР. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Пора нанести сокрушительные ответные удары по трем адрес в Киеве. Это улица Банковая, 11, где находится администрация президента Украины, улица Владимирская, 33 – офис СБУ и улица Электриков, 33 – офис Главного управления разведки Минобороны", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, нанесение ударов по этим зданиям станет сигналом для тысяч подчиненных режима Владимира Зеленского, что Россия берется за дело серьезно и больше ни с кем церемониться не будет. "Как только в Киеве увидят развалины, там осознают, что для них это все более чем чревато и закончится очень печально. Развалины зданий офиса президента Украины, СБУ и ГУР важно с точки зрения символизма и понимания, что Россия возьмется за наказание негодяев серьезно. Неотвратимость наказания - это то, что остановит их от новых терактов", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230503/putin-1869419375.html
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россия, киев, владимир рогов, владимир путин, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Рогов, Владимир Путин, Украина, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский
Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР

Рогов призвал в ответ на атаку дронов на Кремль ударить по офису Зеленского, СБУ и ГУР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ). Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал в ответ на атаку беспилотников на Кремль нанести ответные удары по трем адресам в Киеве – по офису президента, СБУ и ГУР.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Пора нанести сокрушительные ответные удары по трем адрес в Киеве. Это улица Банковая, 11, где находится администрация президента Украины, улица Владимирская, 33 – офис СБУ и улица Электриков, 33 – офис Главного управления разведки Минобороны", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, нанесение ударов по этим зданиям станет сигналом для тысяч подчиненных режима Владимира Зеленского, что Россия берется за дело серьезно и больше ни с кем церемониться не будет.
"Как только в Киеве увидят развалины, там осознают, что для них это все более чем чревато и закончится очень печально. Развалины зданий офиса президента Украины, СБУ и ГУР важно с точки зрения символизма и понимания, что Россия возьмется за наказание негодяев серьезно. Неотвратимость наказания - это то, что остановит их от новых терактов", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир РоговВладимир ПутинУкраинаСлужба безопасности УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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