Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
Кремль: Киев в ночь на 3 мая предпринял попытку совершения удара по резиденции Путина
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.
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"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
В результате атаки никто не пострадал, на график работы главы государства ЧП не повлияло.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил он.
Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. Российская сторона оставляет за собой право ответить на это нападение — где и когда посчитает нужным.
В Киеве отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
В марте Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о своей квартире в кремлевской резиденции, где он в последнее время проводит много времени. Президент отметил, что работает там и часто остается ночевать.