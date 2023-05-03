https://ria.ru/20230503/udar-1869416502.html

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю - РИА Новости, 04.05.2023

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-03T14:35

2023-05-03T14:35

2023-05-04T01:37

специальная военная операция на украине

москва

владимир путин

киев

дмитрий песков

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.В результате атаки никто не пострадал, на график работы главы государства ЧП не повлияло.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил он.Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. Российская сторона оставляет за собой право ответить на это нападение — где и когда посчитает нужным.В Киеве отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.В марте Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о своей квартире в кремлевской резиденции, где он в последнее время проводит много времени. Президент отметил, что работает там и часто остается ночевать.

https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868668309.html

москва

киев

россия

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Влада Копылова

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Момент атаки дрона по Кремлю Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации. 2023-05-03T14:35 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир путин, киев, дмитрий песков, павел зарубин, россия