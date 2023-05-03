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Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 03.05.2023 (обновлено: 01:37 04.05.2023)
https://ria.ru/20230503/udar-1869416502.html
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю - РИА Новости, 04.05.2023
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T14:35
2023-05-04T01:37
специальная военная операция на украине
москва
владимир путин
киев
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.В результате атаки никто не пострадал, на график работы главы государства ЧП не повлияло.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил он.Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. Российская сторона оставляет за собой право ответить на это нападение — где и когда посчитает нужным.В Киеве отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.В марте Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о своей квартире в кремлевской резиденции, где он в последнее время проводит много времени. Президент отметил, что работает там и часто остается ночевать.
https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html
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Момент атаки дрона по Кремлю
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
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москва, владимир путин, киев, дмитрий песков, павел зарубин, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Владимир Путин, Киев, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

Кремль: Киев в ночь на 3 мая предпринял попытку совершения удара по резиденции Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.
«
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
В результате атаки никто не пострадал, на график работы главы государства ЧП не повлияло.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил он.
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В Киеве отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
В марте Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о своей квартире в кремлевской резиденции, где он в последнее время проводит много времени. Президент отметил, что работает там и часто остается ночевать.
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