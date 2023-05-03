https://ria.ru/20230503/ucheniya-1869320103.html
Самолеты ТОФ навели корабль на подлодку "противника" в Тихом океане
Самолеты ТОФ навели корабль на подлодку "противника" в Тихом океане - РИА Новости, 03.05.2023
Самолеты ТОФ навели корабль на подлодку "противника" в Тихом океане
Экипажи Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учебно-тренировочных полетов над Тихим океаном обнаружили подлодку условного противника в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:08
2023-05-03T09:08
2023-05-03T09:08
безопасность
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
ту-142
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Экипажи Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учебно-тренировочных полетов над Тихим океаном обнаружили подлодку условного противника в заданном районе, после чего передали ее координаты надводному кораблю флота, сообщили в пресс-службе флота. "В ходе мероприятия летчики отработали практические действия по применению радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с приемом и анализом полученной информации. После условного обнаружения "вражеской" подводной лодки летчики провели мероприятия по слежению за ней", - отметили на флоте. После прибытия надводного корабля в район нахождения субмарины "противника" "экипаж самолета передал данные местонахождения субмарины". Кроме того, в рамках учебно-тренировочных полетов летчики морской авиации проверили навыки прохождения заданного курса и слаженность действий экипажей при пилотировании.
https://ria.ru/20230429/ucheniya-1868699110.html
https://ria.ru/20230427/tof-1868014932.html
тихий океан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142
Безопасность, Тихий океан, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ту-142
Самолеты ТОФ навели корабль на подлодку "противника" в Тихом океане
Противолодочные самолеты Ту-142М3 навели корабль на подлодку "противника" в Тихом океане
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Экипажи Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учебно-тренировочных полетов над Тихим океаном обнаружили подлодку условного противника в заданном районе, после чего передали ее координаты надводному кораблю флота, сообщили в пресс-службе флота.
"В ходе мероприятия летчики отработали практические действия по применению радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с приемом и анализом полученной информации. После условного обнаружения "вражеской" подводной лодки летчики провели мероприятия по слежению за ней", - отметили на флоте.
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После прибытия надводного корабля в район нахождения субмарины "противника" "экипаж самолета передал данные местонахождения субмарины".
Кроме того, в рамках учебно-тренировочных полетов летчики морской авиации проверили навыки прохождения заданного курса и слаженность действий экипажей при пилотировании.
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